Președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să participe la Congresul UDMR care are loc la Cluj, însă Administrația Prezidențială a transmis faptul că președintele a primit invitația de a participa la congres, a confirmat această prezență, însă "din cauza unor schimbări de ultim moment", președintele nu mai poate fi prezent la acest eveniment.

Informații vehiculate în spațiul public pe surse spun că președintele nu ar mai fi vrut să meargă la acest congres al UDMR de la Cluj după acele imagini apărute în spațiul public cu Viktor Orban care cânta "Noi nu plecăm de aici" și ar fi anticipat că este pus într-o situație delicată. Așadar, nu a mai participat la acest eveniment.