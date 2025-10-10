De ce nu a participat Nicușor Dan la Congresul UDMR: motivul are legătură cu ultima apariție a lui Viktor Orban

Nicușor Dan s-a răzgândit. Șeful statului nu a mai mers la Congresul UDMR de la Cluj, acolo unde a fost prezent premierul Ilie Bolojan. După ce a primit invitația de la Viktor Orba și a acceptat-o, Nicușor Dan a invocat schimbări de agendă pentru a nu se prezenta. 

Președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să participe la Congresul UDMR care are loc la Cluj, însă Administrația Prezidențială a transmis faptul că președintele a primit invitația de a participa la congres, a confirmat această prezență, însă "din cauza unor schimbări de ultim moment", președintele nu mai poate fi prezent la acest eveniment.

Informații vehiculate în spațiul public pe surse spun că președintele nu ar mai fi vrut să meargă la acest congres al UDMR de la Cluj după acele imagini apărute în spațiul public cu Viktor Orban care cânta "Noi nu plecăm de aici" și ar fi anticipat că este pus într-o situație delicată. Așadar, nu a mai participat la acest eveniment. 