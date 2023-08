Dialogul dintre primar și jurnaliști a fost halucinant:

„- Știați că aveți o bombă cu ceas aici, în localitate?

- Știam că a fost închisă

- Ați făcut verificări?

- Nu este în competența primăriei să facă acest lucru. Și din moment ce nu am primit nici o sesizare.. Nu a venit nimic scris la primărie, cei care au fost afectați sunt vecinii care locuiesc lângă acest GPL. Puteți să-i întrebați dacă vreunul dintre ei au făcut o sesizare sau mi-au adus la cunoștiință.

- Oamenii din zonă susțin că au făcut sesizări la stația GPL

- Dacă nu s-au făcut la primărie, nu s-a știut

- Dumneavoastră știați că funcționează această stație?

- Știam că s-a oprit

- Nu ați mai trecut de trei ani prin fața acelei statii? este la un kilometru de primărie!

- Ok, am mai trecut pe acolo, poate de două ori pe săptămana, nu am văzut nimic, poarta închisă și atât.

- Cum a intrat în posesia acelui teren, a fost vorba despre un schimb de terenuri?

- Nu știu, noi eram la vremea aceea în administrație, nu aveam nici o treabă.

- A fost un schimb de terenuri cu primăria?

- Nu știu

- Cine este responsabil, în opinia dumneavoastră, de acest dezastru?

- Patronul firmei. Atât.

- Și autoritățile nu?

- Păi ce treabă are, dacă noi am fost înștiințați că s-a oprit acea activitate. Și am văzut cu ochii noștri că ușa este închisă și nu mai circulă nimeni.

- Și toate cisternele acelea care au intrat și ieșit?

- Nu le-am văzut. Eu am văzut parcată o cisternă la poartă din când în când. Mai mult decât atât, avem un băiat care lucrează șofer și am crezut că este a dânsului”

- Când a intrat în posesia acelui teren, patronul respectiv, a avut ca și condiție să nu construiască o clădire pe acel teren?

- Nu știu acest lucru

- Este adevărat că pe acolo trece o conductă de gaze?

- O conductă stradală

- Și este adevărat că nu avea voie să construiască nici o clădire tocmai pentru că trece această conductă?

- Nu știu, s-a depus o cerere de construcție, cu toate avizele luate. Totul este în regulă în legătură cu construcția. Și a fost în regulă până în 2020, până am primit înștiințare că s-a închis activitatea.

- Din informațiile noastre aveți în 2016 o condamnare

- Eh, acuma o dați în condamnări”, moment în care primarul a fugit de presă.

