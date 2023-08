El a recunoscut fapta, potrivit motivării, iar Judecătoria Răcari l-a condamnat în 2016 la un an de închisoare cu amânarea executării pedepsei.

El a fost ales primar la alegerile locale din luna mai 2016, deși el fusese condamnat penal încă din februarie 2016. El a fost ales primar în 2016 din partea UNPR, iar în 2020 din partea PSD.

La acel moment, Petre Florin era viceprimarul comunei Crevedia. Ulterior, el a ajuns primar și este acum la al doilea mandat.

Petre Florin a fost propulsat și susținut în funcție de influenți lideri PSD precum Adrian Țuțuianu și Rovana Plumb.

Cele mai importante informații din motivarea instanței:

Din declarația data la de 14.01.2016, in fata instanței de judecata de inculpatul Petre Florin, rezulta ca acesta a cumpărat de la numitul M____ S_____ un motocultor marca Honda pentru suma de 500 de lei. Inculpatul a arătat ca si-a dat seama ca este un bun furat din modul in care s-a purtat numitul M____ S_____, respectiv ca l-a chemat noaptea intr-un garaj sa ia bunul. A mai susținut ca recunoaște savarsirea faptei si ca doreste judecata pe baza probelor de la urmarire penala.

Comparând limitele de pedeapsă prevăzute de art. 221 alin.1 din vechiul Cod penal, pentru infracțiunea de tăinuire și anume cu închisoarea de la 3 luni la 7 ani, (fara ca sanctiunea aplicata sa poată depăși pedeapsa prevăzuta de lege pentru infracțiunea din care provine bunul tainuit), cu limitele de pedeapsă prevăzute de noul Cod penal, pentru aceeași infracțiune și anume cu închisoarea de la 1 an la 5 ani sau cu amenda, (pedeapsa aplicata tăinuitorului neputând fi mai mare decât pedeapa prevazuta de lege pentru fapta savarsita de autor), rezulta ca legea penala mai favorabila este noul Cod penal. Instanța are in vedere in acest sens limita maxima prevazuta de cele doua reglementari, pentru aceeași infracțiune.

Ținând seama de circumstanțele reale ale cauzei și personale ale inculpatului, care vor fi arătate mai jos, instanța apreciază că nu se impune condamnarea acestuia la o pedeapsă cu executare în regim de detenție, insa sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru a se dispune amânarea aplicării pedepsei conform art. 83 și următoarele, din noul Cod penal.

Si din acest punct de vedere, noul Cod penal reprezintă legea penal mai favorabila, deoarece, regimul juridic al amânarii aplicării pedepsei conform art. 83 și următoarele din noul Cod penal este mai favorabil suspendării condiționate a executării pedepsei, ori suspendării sub supraveghere, reglementate de art. 81-86 ind. 6 din vechiul Cod penal.

In consecința, in drept fapta inculpatului P____ F______ care in jurul datei de 12.02.2013 a cumpărat de la numitul M____ S_____ cu suma de 500 de lei, un motocultor cunoscând ca bunul a fost furat de acesta, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tăinuire prev. de art. 270 alin.1 C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, fapta săvârșită de inculpat s-a realizat prin acțiunea de a cumpăra de la numitul M____ S_____ a motocultorului marca Honda, ( pe care acesta din urma il furase din locuința persoanei vătămate O_______ F______), in condițiile in care cunoștea ca bunul a fost furat . Instanța reține că între acțiunea de a cumpăra un bun furat, și starea de pericol creată pentru desfășurarea activității de înfăptuire a justiției, există o relație de cauzalitate rezultând din probatoriul administrat in cauza.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea psihică a inculpatului față de fapte și de urmările acestora îmbracă forma vinovăției în modalitatea intenției indirecte, în sensul dispozițiilor art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. b) din vechiul Codul Penal, întrucât acesta a prevăzut rezultatul socialmente periculos al faptei sale, nu l-a urmărit, dar a acceptat posibilitatea producerii acestuia prin comiterea faptei.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicate inculpatului și a modului de executare a acestora se va ține seama de criteriile prev. de art. 72 și de art. 52 din vechiul Cod penal, respectiv gradul de pericol social al faptei săvârșită, împrejurările concrete în care a fost comisă, limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea comisă, reduse conform art. 396 alin.10 C.proc.pen, precum și de persoana inculpatului.

Astfel instanța are in vedere ca inculpatul nu are antecedente penale, ca a întemeiat o familie, având doi copii, ca a recunoscut comiterea infracțiunii si ca bunul ce a făcut obiectul infracțiunii a fost restituit persoanei vătămate.

In consecința, instanța considera ca sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 83 alin.lit a-d din noul Cod penal, potrivit caruia i nstanța poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiții: a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracțiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani; b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) și lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; c) infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității;d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Pentru aceste motive, instanța consideră că o pedeapsă stabilită la 1 an închisoare, pentru fapta săvârșită, ținând seama și de dispozițiile art. 396 alin. 10 C .proc.pen , este adecvată faptei comise și persoanei inculpatului. De asemenea, față de circumstanțele personale și atitudinea inculpatului, pentru care condamnarea va reprezenta un avertisment serios, instanța consideră că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea acesteia.

Pentru aceste considerente, instanța in temeiul art. 396 alin. 1, 4, 396 alin. 10 C . proc. pen. raportat la art. 83 C . pen. va stabili pedeapsa de 1 an închisoare, în sarcina inculpatului P____ F_____ fiul lui B____ si M_______, nascut la data de 30.11.1976, in Bucurest, Sectorul 8, domiciliat in com. Crevedia, _____________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, pentru săvârșirea infracțiunii de tainuire, prevăzută de art. 270 alin.1 C. pen.

În temeiul art. 83 alin. 1C . pen. va amâna aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condițiile art. 82 C . pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere :

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

În temeiul art. 86 alin. 1 C . pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c – e se vor comunica Serviciului de Probațiune de pe langa Tribunalul Dambovita.

In temeiul art. 85 alin. 2 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile, institutia publica unde va presta munca urmand a fi desemnata de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Dambovita.

În temeiul art. 404 alin. (3) C. proc. pen. va atrage atenția inculpatului a supra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere a obligației impuse, și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere.

În temeiul art. 274 alin.1 C.proc.pen, va obliga pe inculpat la plata sumei de 200 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență, scrie g4media.ro