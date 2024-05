Experții militari cred că dacă această donație nu va fi compensată, pe termen lung, sistemul de Apărare din țara noastră ar fi afectat.

„Exista evident nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in ucrasina, avansate, in ultimele sapt e o discutie intensa despre cine poate oferi sisteme patriot ucrainei, romania dispune de astfel de sisteme”, a spus Klaus Iohannis.

Declarațiile președintelui au fost făcute în timpul conferinței de presă de la Casa Albă. Totul, după ce președintele american, Joe Biden, și-a exprimat dorința ca țara noastră să trimită Kievului un sistem Patriot. Pentru că România are doar unul funcțional, Klaus Iohannis spune că va operaționaliza altele din cele pe care le mai are România în pregătire și că va cere ceva la schimb. Nicidecum nu va lăsa România fără apărarea antiaeriană, în timp ce are un război la graniță.

„Am zis ca sunt deschis, să discutăm astfel de chestiuni, asta însemnând că va trebui să discut eu acasă, în CSAT, să vedem cum putem pune problema, ce putem să oferim și ce putem să primim în schimb, pentru că e inacceptabil ca România să rămână fără apărare antiaeriană”, a mai spus Iohannis după întâlnirea cu Joe Biden la Casa Abă.

Experții în securitate națională și internațională spun că acest schimb trebuie calculat cu grijă, pentru că, pe termen lung, apărarea țării poate fi afectată, dacă nu se compensează donația cu dislocarea altor echipamente puternice din partea unui aliat NATO.

În prezent, un singur sistem de apărare Patriot este funcțional în țara noastră. România a cumpărat șapte sisteme de apărare antiaeriană de tip Patriot - patru dintre ele sunt utilizate de Forțele Aeriene și trei vor fi achiziționate pentru Forțele Terestre. Valoarea acestora se ridică la aproximativ patru miliarde de dolari, achiziția acestora fiind cea mai scumpă din istoria Apărării României.



În Ucraina, sistemul de apărare Patriot este vital pentru a putea proteja obiectivele civile sau militare împotriva amenințărilor cu rachete balistice.

