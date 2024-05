Rareș Bogdan, discursul de la lansare candidaților PNL Bacău, 11 mai 2024:

• Dacă l-aș caracteriza pe Mircea aș spune un om priceput și cumsecade, lucruri tot mai rare intr-o lume cu susul în jos

• Le-am văzut nu numai când se bate pentru interesele primarilor

• Am avut privilegiul să-l văd la Bruxelles, Strasbourg, pentru că Europa actuală e și despre păduri, aer respirabil

• Cu Mircea Fechet, ministerul mediului a adus proiecte fie de împădurire, reciclare, oprire de tăiere 5,5 milioane sau 1,2 miliarde pentru impăduriri

• Felicitări, Mircea!

• Am fost la Iași cu președintele Ciucă

• Am fost la Suceava, unde a fost absolut fabulos

• Am venit aici unde e incredibil cu pozitivism si energie debordanta

• Alegerile acestea sunt despre oameni pricepuți

• PNL a reușit o performantă fără precedent după 34 de ani

• Vă felicit pe toți președinti de filiale, pe Florin Roman

• Pentru prima dată PNL a depus liste in peste 90 la sută

• În contrapartidă cei de la PSD undeva la 90, cei de la AUR 50, USR doar 30 la sută

• Asta inseamnă forta de organizare intr-un partid si modul in care intelege să-i respecte pe români

• Cred sincer că moldovenii, cei care au mai rămas, pentru că am o veste tristă: Bacăul pe locul trei in România care au exportat, care nu au reușit sa le dea locuri de munca, un trai mai bun

• Sunt dupa Maramureș și Olt cei mai multi plecati in strainatate si isi doresc sa se intoarcă acasa

• Dar pentru a-i ruga sa se intoarcă acasa trebuie sa le oferim o tara ca afară: infrastructura rutiera, spitaliceasca, feroviara, ca altfel nu ii putem chema

• O administrație liberală în județul Bacău sunt absolut convins ca va schimba fluxurile intre cei care pleaca si cei care vin

• Mircea va face asta cu același spirit

• L-a făcut sa fie unul dintre cei mai apreciați miniștri ai cabinetului

• Pe guvernarea Ciucă a reușit să treacă pragul absorbție fonduri 50 la sută

• Pentru prima dată când România a depășit, la 77 la sută, a fost in mandatul lui Nicolae Cică

• Mandat care a avut, culmea, si cele mai multe investitii

• Abia ne refăceam după cea mai dură criză sanitara COVID

• Noi nu cerem nimic și nu vom ataca

• Cred că nu asta e soluția – atacul. Sunt specialist îm atac

• Mai ales miniștrii noștri, președintele nostru, despre asta vreau să vorbesc, putem schimba o paradigmă

• Dar să nu ne mai ațâțe, că toate au o limita

• Nu ne-a salvat nimeni, noi suntem responsabili pentru țara asta

• După un festival al democratiei care ne-a facut mult rau dupa luptele cu PRM, FDSN, USR. Niciuna nu ne-a adus mai multe răni

• După festivalul grotesc al democrației, PNL era intr-o situatie extrem de critica, sondaje 13 la sută

• Vă spun că dacă dumneavoastră faceti ce trebuie, scorul PNL va fi exact dublu cum a fost acum doi ani

• Astăzi nu ne mai da nimic sub 25 la sută

• Daca explicati rudelor, vecinilor

• Vom fi mai mult decat am fost

• Doar de noi ține asta

• E o trambulina

• Momentul spre 9-10 iunie e trambulina care să ne facă să ne gandim la momentele esentiale din acest an: 15 septembrie , 29 septembrie. Momentul 8 decembrie, pentru că PNL trebuie sa continue la Cotroceni după Klaus Iohannis cu Nicolae Ciucă

• Nu că e familist, strateg tactician, toate atuurile

• Cum vorbea pe scena acum doi ani, cum vorbește astazi, în curând va vorbi mai bine ca mine

• Felicitari, dle președinte!

• Nu avem vară

• Dupa prima bucurie 9 iunie ne bucuram pentru a cîștiga alegerile europarlamentare

• Am uitat să vă rog ceva: Sper că mă votați, măcar la europarlamentare imi dați votul, lui Motreanu, Alex, Marei, Falcă

• Unde vedeți PNL, sigla noastră dragă, puneți ștampila, asta este important!

• Doresc să numărăm primarii, consilierii și sa punem pe harta inca un județ câștigat!

• Dacă credeți in primul rând dvs, dacă 29 de zile nu vă opriți decât să beți apă, să va sarutati copiii, mama și soția

• Vă spun că în momentul acesta România are șansa de a respinge extremismul. Extremiștii din România nu intra în Parlamentul European

• PNL va fi pe primul loc, PPE rămâne prima forță politică

• Să vă dea Dumnezeu gandul cel bun

• PNL, cel mai vârstnic partid și cu experiență din Europa

• Ce frumoas ar fi pentru România să-i vedem pe moldoveni membri ai UE

• Credeți în PNL, in România, in bunul Dumenzeu, pentru ca continentul european se aflî sub asalt

• Nu iubesc familia, mama și tatatermenul de Paști

• Stim ca liberalii fac parte din această familie frumoasa, asa își educă copiii

• Cu bunul Dumnezeu înainte, victorie pentru PNL, Doamne ajută!