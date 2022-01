Tratamentul, numit Molnupiravir, este un antiviral care trebuie administrat rapid după apariţia simptomelor şi luat timp de cinci zile pentru a preveni replicarea virusului, relatează AFP.

Aceste studii in vitro, realizate pe baza testelor celulare, au fost conduse în mod independent de cercetători din şase ţări (Belgia, Germania, Cehia, Polonia, Ţările de Jos şi Statele Unite).



Rezultatele arată că ”Molnupiravir are încă activitate antivirală împotriva Omicron, principala variantă care circulă în întreaga lume”, a declarat dr. Dean Y. Li, preşedintele laboratoarelor de cercetare ale Merck.



Aceste studii ”oferă o mai mare încredere în potenţialul Molnupiravir de a fi o opţiune de tratament importantă pentru unii adulţi cu cazuri uşoare sau moderate de COVID-19 şi care riscă să dezvolte un caz sever de boală”, a mai spus el.



Eficacitatea Molnupiravir împotriva Omicron nu a fost încă evaluată în cadrul studiilor clinice, a precizat Merck, cunoscută sub numele de MSD în afara Statelor Unite şi Canadei.



Tratamentul, uneori comercializat sub numele de Lagevrio, a fost aprobat în peste zece ţări, inclusiv în Statele Unite, Regatul Unit şi Japonia.



Statele Unite au achiziţionat 3,1 milioane de tratamente, dintre care 2 milioane au fost deja livrate, potrivit companiei.



Zece milioane de tratamente au fost produse în total în 2021, iar Merck plănuieşte să producă alte 20 de milioane în 2022. Un tratament reprezintă cantitatea de pastile necesară pentru a trata un pacient timp de câteva zile.