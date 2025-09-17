Potrivit companiei, începând cu ianuarie 2026, fabrica din Köln va funcționa într-un singur schimb de lucru, măsură care implică o reducere semnificativă de personal. Angajaților afectați li se vor oferi pachete de plecări voluntare.

„În Europa, cererea pentru mașini electrice rămâne mult sub nivelul estimat inițial de industrie”, a transmis producătorul american într-un comunicat oficial.

Restructurare dificilă în Germania

Decizia face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare pe care Ford îl aplică în Germania. În ultimii ani, constructorul auto a anunțat mai multe măsuri de restructurare, vizând mii de posturi, inclusiv la uzina din Saarlouis, care urmează să fie închisă.

Fabrica din Köln este una dintre cele mai importante unități de producție pentru vehicule electrice Ford în Europa și are un rol strategic în tranziția companiei către mobilitatea verde. Totuși, ritmul lent de adoptare a automobilelor electrice pe piața europeană obligă grupul să-și ajusteze planurile.