„Această propunere de lege vine să contribuie și să reducă din inechități și să contribuie la efortul pe care atât companiile cât și populația îl fac în această perioadă. Analiza o fac aceste autorități administrative autonome pe baza unor criterii clare care să reducă suprapunerile, să crească eficiența sau să reducă unele elemente de risipă", a explicat șeful Cancelariei.", a declarat Jurca vineri, după ședința extraordinară a Guvernului.

Prima măsură prevede că până la finalul lunii octombrie, conducerile ASF, ANRE și ANCOM vor trebui să vină în cadrul structurilor parlamentare cu propuneri de reducere a organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate și cu 30% pentru posturile suport din fiecare structură.

Cum arată reorganizarea ASF, ANRE și ANCOM

Reduceri de personal de până la 20% în toate cele trei instituții.

Scăderea salariilor conducerii cu 30%.

Limitarea mandatelor membrilor consiliilor de conducere la maximum două.

Impactul noilor măsuri fiscale

Impactulul bugetar pe noul pachetul fiscal se ridică la 3,7 miliarde de lei, transmite ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. De asemenea, impactul pe restul măsurilor se ridică la 6,9 miliarde de lei.