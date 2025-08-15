Un accident moratl s-a petrecut vineri dimineață, pe DJ507, în afara localității Gostinu, județul Giurgiu.
Un tânăr de 17 ani, aflat pe motocicletă, și-a pierdut viața după ce a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un șofer de 22 de ani. Din primele informații, accidentul s-a produs pe fondul neadaptării vitezei într-o curbă.
La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ și poliția. În sprijin, a fost solicitat și elicopterul SMURD.
Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile personalului medical nu au avut rezultat, fiind declarat decesul acestuia.
Șoferul în vârstă de 22 ani a fost preluat de ambulanță și transportat la spital.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii continuă ancheta pentru a stabli cauzele producerii accidentului.