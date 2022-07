Codrin Ștefănescu susține că „suntem o țară prădată la nivel intern. Prădată din afară. Am identificat vreo 6 grupuri, inclusiv grupul Coldea, cu fire peste tot, in redactii. Grupurile astea toxice pregatesc invazia, acapararea României prin Codruța (Kovesi, n.r.) presedinte. Fiecare capitală de județ. Se vede in online ca bugetul pentru asta e nelimitat, au loc razboaie la vedere, Cristian Tudor Popescu, declaratia maestrului Cristoiu ca Iohannis nu mai apuca 2024 in libertate.

Eu cu oamenii astia m-am intalnit de-a lungul vietii, și eu, și Liviu Dragnea,, cum zicea Ludovic Orban - de orci.

În acele vremuri , un om foarte important a fost Peter Imre, o mare influenta in business-ul român. Facând 15 ani acest lucru, s-a lovit inclusiv el de aceste grupuri.

Foarte importanta e declarația dlui Daniel Savu, fost membru in comisia SRI, speriat, a venit la mine si la Dragnea. Un senator vine in plenul Senatului, vorbește, era cutremur national in orice tara.

Vorbeste în plenul Senatului. Grupurile functioneaza, DNA, SRI, niste baieti au facut un grup organizat. Vin la Andrei Bădin, ii fac un dosar. Din 2 dosare sa nu facem 4, si cu sotia, cu nora? Maine notarii vin si semneaza si tot ce ai ii transferi...

S-au omorat pana si anchetele. Noi nu am putut introduce nici comisia cu ceva. Oamenii de care ne-am lovit, Peter Imre a incercat sa puna capat unor astfel de razboaie, sa explice celor din sistem ca au conotatii negative, fiind nefrecventabili.

VIDEO - Înregistrarea emisiunii de miercuri - Culisele statului paralel - poate fi urmărită AICI - https://www.realitatea.net/emisiuni/culiselestatuluiparalel

Incercam sa fac oarecare pace intre el si celelalte structuri. La inmormantarea lui au fost doua personaje care l-au hartuit inclusiv din presa de epoleti, de familie, de sotia lui, au avut curaj sa vina la inmormântare.

Declaratia mea la această inmormantare a fost foarte clara. Eu am fost nevoit sa stau alaturi de oameni care jucau teatru, ca sa fie vazuti ca exista. Ei pot veni la nunta ta, sunt omniprezenti, vor sa demonstreze ca sunt permanenti”, a declarat Codrin Ștefănescu, în exclusivitate, miercuri seară, la Culisele statului paralel.

„Sunt activii securicii, rezerviștii, care au avut pupitrul de comandă pe care nu l-au folosit și vor deveni suspect extrem de patrioți. (…) Sunt foarte mulți ofițeri cu dublă comandă în statul român. Azi, dacă am avea o democrație de pe timpul interbelic, erau săltați de pe stradă și trimiși la Tribunalul Militar și acuzați de înaltă trădare”, a adăugat și jurnalistul Marius Ghilezan despre grupurile ce încearcă să facă „toate jocurile”.

VIDEO - Înregistrarea emisiunii de miercuri - Culisele statului paralel - poate fi urmărită AICI - https://www.realitatea.net/emisiuni/culiselestatuluiparalel

Întrebat de Anca Alexandrescu dacă este vorba despre Eduard Hellvig atunci când a spus că „din acest moment dezgropi securea razboiului”, Codrin Ștefănescu a explicat că nu a menționat niciun nume.

„Am spus ca am inima frântă, nu am dat nume, ca a trebuit să stau pe langa prieteni adevărati langa o parte cu care eu am avut relatii contondente, cu sistemul. Nu am spus numele lui Hellvig.

Mie mi-au murit camarazi de aceeasi varsta langa mine, nici macar pe vremea lui Ceausescu, nici cei din vremea Anei Pauker nu au avut curaj sa faca asa ceva.

Era foarte important pentru Hellvig sa trateze problema protocoalelor secrete. Peter Imre a avut aceasta idee, a spus tu, Codrine, Liviu Dragnea, luptati impotriva acestora. Veti sprijini? Am spus da!”, a mai declarat Codrin Ștefănescu, la Culisele statului paralel.

Întrebat de Anca Alexandrescu de ce a spus că dezgroapă securea războiului , Codrin Ștefănescu a răspuns că „s-a intamplat tot ,s-a schimbat tot. Dl Hellvig are această problemă de presiune internă

A fost publica. Dupa conferinta . I-am promis lui Imre ca daca se dezice, noi vom spune da, suntem de acord, iti acordam un tempo, pentru ca sistemul pe care-l patronezi a făcut rau sub Basescu. Da, suntem de acord cu ce spune Hellvig daca spune ca anuleaza. El si-a continuat cariera, De atunci s-a schimbat tot . In primul rand a intrat în inchisoare ca detinut politic Liviu Dragnea. Mitingul Ordonantei 114 in care populatia e mintita, pentru gaze, si acum se tipa dupa ea. Apoi domnii de la PNL, azi la guvernare, au boicotat referendumul pentru familie. Am fost eu, cu Liviu Dragnea, suntem de două mii de ani asa, familie, femeie, barbat”.

VIDEO - Înregistrarea emisiunii de miercuri - Culisele statului paralel - poate fi urmărită AICI - https://www.realitatea.net/emisiuni/culiselestatuluiparalel

Despre lipsa protestelor în stradă ale românilor în ultimii ani, Codrin Ștefănescu susține că „nu s-a dat comanda. Lumea uraste securitatea. Nu sunt toti de vina. Sunt cativa. (...) Nu statul este. Statul inseamna cand un serviciu informeaza statul. E vorba de niste oameni. A crescut ROBOR pe vremea lui Dragnea , lumea in strada, la 1 si ceva, cu 500 de lei rata, acum o sa ajunga 9 si lumea nu iese. Toate au fost asa ca a vrut lumea? Nu! Supararea mea pentru Hellvig e veche si s-a inchis. (...) Acolo sunt oameni cunoscuti pentru delatiunile facute”.