Începând de astăzi, 27 martie, regulile pentru recuperarea rapidă a permisului de conducere s-au asprit considerabil la nivel național. Șoferii care aspiră la reducerea perioadei de suspendare trebuie să îndeplinească o condiție suplimentară: achitarea tuturor amenzilor contravenționale restante, nu doar a celei care a dus la reținerea documentului.

Această măsură face parte dintr-un pachet legislativ menit să crească veniturile la bugetele locale și să descurajeze acumularea datoriilor către stat. Practic, autoritățile vor să elimine situațiile în care conducătorii auto beneficiază de facilități legale în timp ce figurează cu restanțe la plata sancțiunilor.

Certificatul de atestare fiscală devine obligatoriu

Conform noilor reglementări, simpla dovadă a plății amenzii curente nu mai este suficientă. Analiza cererii de reducere a suspendării va include acum o verificare riguroasă a tuturor obligațiilor de plată derivate din încălcări ale Codului Rutier (OUG 195/2002).

Pentru a demonstra că sunt „pe zero” cu datoriile, șoferii trebuie să prezinte un certificat de atestare fiscală eliberat de primăria de domiciliu. Acest document este singura dovadă acceptată care confirmă absența restanțelor în evidențele locale. În lipsa acestuia, cererea de reducere a perioadei de suspendare va fi respinsă automat.

Există însă și o excepție: în cazul șoferilor fără domiciliu în România sau al celor cu permise străine, verificările se limitează strict la plata amenzii care a generat suspendarea actuală.

Modificări privind plata amenzilor la jumătate

Noul act normativ aduce clarificări și în privința facilităților de plată pentru toate tipurile de contravenții. Astfel, șoferii și ceilalți cetățeni sancționați pot achita în continuare doar jumătate din minimul amenzii, cu condiția ca plata să fie efectuată în termen de maximum 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

Scopul final al acestor modificări, care vizează mai multe legi privind ordinea publică, este creșterea gradului de colectare a banilor la buget și disciplinarea financiară a contravenienților. Toate aceste reguli sunt deja în vigoare și se aplică tuturor cererilor depuse începând cu data de 27 martie.