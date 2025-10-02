Traversarea prin loc nepermis este una dintre principalele cauze de producere a accidentelor de circulație în România. Mulți români trec strada pe unde apucă, chiar și atunci când trecerea de pietoni e la doar câțiva zeci de metri.

Iar dacă o persoană care traversează neregulamentar e lovită de mașină, mulți se gândesc că pietonul e singurul vinovat. În realitate, însă, autoritățile țin cont de toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul rutier.

Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină?

Conform legii, pietonii au obligația de a traversa strada numai prin locurile special marcate. Adică, pe la trecerea de pietoni sau pe la semafor.

„Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi, pe la colţul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic”, se arată în Art. 72 (3) din OUG nr. 195/2002.

Cei care trec strada prin oricare alt loc riscă o amendă cuprinsă între 405 și 607,5 lei. Și mai grav, ar putea fi accidentați.

„În cazul unui accident cu victime, se deschide dosar de cercetare penală. În funcție de situație, acesta va fi pentru vătămare corporală din culpă sau pentru ucidere din culpă. Dar, pe măsură ce ancheta evoluează, încadrarea se poate schimba, inclusiv la omor calificat. În ancheta se va verifica viteza cu care circula mașina, dacă șoferul era sub influența alcoolului, care era starea tehnică a mașinii, etc. Iar în stabilirea vinovăției se va ține cont de toate aceste aspecte”, a explicat pentru ProMotor profesorul de legislație rutieră Marian Croitoru.

Astfel, chiar dacă pietonul se face vinovat de traversarea prin loc nepermis, și șoferul ar putea avea parte din vină.

Regula din noul Codul Rutier 2025

Noul Cod Rutier 2025 stabilește o regulă clară în ceea ce privește pietonii care traversează neregulamentar și sunt accidentați.

„Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora sau a nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector”, se stabilește prin Art. 72 (4) din legea circulației.

Numai că, în cazul producerii unui accident de circulație, se va ține cont de condițiile în care acesta a avut loc.

„Dacă șoferul circula cu peste 100 km/h în zona unde limita era de 50 km/h și lovește un pieton, instanța de judecată poate stabili că șoferul, prin nerespectarea limitei de viteză, a contribuit la producerea accidentului. Caz în care ar putea fi vorba de culpă comună. Dar au fost situații când un șofer circula și cu viteză, era și sub influența alcoolului, avea și ITP expirat, iar instanța l-a condamnat pentru ucidere din culpă. Pentru că pietonul se făcea vinovat de traversare neregulamentară, dar șoferul de toate celelalte”, a mai explicat Marian Croitoru.

Așadar, și șoferul poate fi sancționat dacă lovește un pieton care nu traversează pe la trecere.