Cod Roșu de inundații pe râuri din județul Constanța

Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 72 de ore, INHGA a emis Codul Roșu valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 24:00. Acesta va viza râurile din județul Constanța.

În același interval, va fi activ și Codul Portocaliu, care vizează județele: Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Brăila, Vrancea, Galați și Tulcea.

De asemenea, sunt instituite două intervale distincte de Cod Galben.

În primul interval, 6 octombrie, ora 21:00 – 9 octombrie, ora 12:00, sunt afectate județele: Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Buzău, Brăila, Brașov, Covasna, Vrancea, Bacău, Neamț, Harghita, Galați, Iași, Vaslui, Constanța și Tulcea. 

În al doilea interval, 7 octombrie, ora 18:00 – 9 octombrie, ora 12:00, Codul Galben este valabil pentru județele: Mehedinți, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Covasna, Brașov, Harghita, Sibiu și Vâlcea.

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri. De asemenea există probabilitatea depășirii cotelor de apărare.

Populația din județele aflate sub incidența codurilor hidrologice este sfătuită să manifeste prudență maximă și să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale și ale structurilor pentru situații de urgență.