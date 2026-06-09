Cod portocaliu de inundații pe un râu din țară. Pericol până la prânz

Hidrologii au instituit marți dimineața Cod portocaliu de inundații pe râul Simila, în județul Vaslui.

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), până la ora 12:00, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore și propagării se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale pe râurile mici din bazinul inferior al râului Simila (afluent al râului Bârlad) și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație pe râul Simila, pe sectorul aferent S.H. Băcani, județul Vaslui.



De asemenea, a fost instituit și un Cod galben care vizează depășiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Horincea, afluent al râului Prut (județele Vaslui și Galați) și Chineja - bazin superior (județul Galați).