"Universitatea din Bucureşti se menţine şi anul acesta printre cele mai importante universităţi europene. Astfel, pentru indicatorul care vizează rezultatele angajabilităţii absolvenţilor (Employment Outcomes), Universitatea din Bucureşti este poziţionată în primele 70 de universităţi din Europa din 690 de instituţii care au fost incluse în clasamentul din acest an, în timp ce pentru indicatorul care vizează reputaţia în rândul angajatorilor (Employer Reputation), Universitatea din Bucureşti se situează pe poziţia 204 la nivel european. În clasamentul general QS World University Rankings 2024 - Europe, Universitatea din Bucureşti ocupă locul al doilea la nivel naţional şi locul 276 în Europa.", informează un comunicat remis miercuri presei.

În ceea ce priveşte clasamentul la nivel mondial, Quacquarelly Symonds (QS) World University Rankings 2024, aflat la cea de-a 20-a ediţie, pentru indicatorul care vizează rezultatele angajabilităţii absolvenţilor (Employment Outcomes), Universitatea din Bucureşti este poziţionată în primele 250 de universităţi din lume din 2.963 de instituţii care au fost incluse în clasamentul din acest an, în timp ce pentru indicatorul care vizează reputaţia în rândul angajatorilor (Employer Reputation), Universitatea din Bucureşti se situează pe poziţia 586 la nivel mondial.



Clasamentul QS World University Rankings - Europe se află la prima ediţie şi oferă o ierarhie a celor mai importante instituţii de învăţământ superior din Europa, bazată pe 12 indicatori de performanţă, grupaţi în patru categorii: cercetare (Research and Discovery), angajabilitate (Employability and Outcomes), experienţa de învăţare (Learning Experience), internaţionalizare (Global Engagement) şi sustenabilitate (Sustainabilty).

