”Începând cu ora 06:00, circulaţia trenurilor este temporar suspendată pe secţia de circulaţie Roşiori Nord – Atârnaţi, aflată pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, ca urmare a constatării unei ruperi de şină la kilometrul 97+000, pe firul I. Menţionăm că firul II este închis permanent pentru lucrări, motiv pentru care, până la finalizarea intervenţiei, circulaţia feroviară pe acest tronson este întreruptă”, transmit reprezentanții Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Două trenuri staţionează în staţiile Roşiori Nord şi Atârnaţi, acestea urmând a-şi relua deplasarea imediat după remedierea situaţiei.



Pentru intervenţia operativă, a fost îndrumată o drezină din Roşiori Est, iar personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova se află deja la faţa locului şi acţionează pentru refacerea liniei şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, în cel mai scurt timp posibil.



Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. precizează că toate măsurile tehnice necesare au fost dispuse imediat pentru remedierea defecţiunii şi reluarea traficului în condiţii normale.