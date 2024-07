Premierul Marcel Ciolacu a declarat, referitor la prețul la energie, care în perioada caniculară a crescut mult și pe care îl vor resimți din plin românii la următoarele facturi, că s-a mers pe echilibru.

„Eu vă spun cinstit: nu e suficient să fi ministru sau prim-ministru. Când vezi că ai fonduri europene de miliarde de euro pentru zona de investiții în energie verde îți strângi specialiștii și faci niște calcule despre ce putere instalată va fi, cât va produce România într-un an, în cât ajung la maturitate aceste proiecte...

„Cel mai rău în administrație cel mai mult mi-e frică de hărnicia prostului”

Am ajuns pe energie verde să fim printre fruntașii producători din Europa. Păi măi domn ministru, când ai declanșat aceste programe prin PNRR, prin proiecte naționale, prin fondul de modernizare, mintea ta n-a putut gândi câți trebuie zonă de stocare? și că România are o interconectare mare la nivel european și că vei produce când va fi vânt și sore mai mult de cât consumi? (...) Când a fost nevoie să avem o viziune clară de dezvoltare nu ne-a dus capul. Eu am mai spus: cel mai rău în administrație, cel mai mult mi-e frică de hărnicia prostului”, a declarat prim-ministrul.