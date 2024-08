Președintele PNL a avut prima reacție după întâlnirea dintre Ciolacu și Mircea Geoană. Nicolae Ciucă este convins că electoratul liberal a înțeles miscările care se fac în umbră înainte de alegerile pentru Cotroceni. Citez: „Fiecare dintre cetățeni l-a interpretat așa cum a apărut în imagini. Din perspectiva noastră, eu sunt convins că electoratul de dreapta a înțeles exact ceea ce reprezintă imaginile respective”, a declarat acesta.

De partea cealaltă, premierul Ciolacu a avut o reacție ironică după apariția imaginilor în spațiul public.

"A fost foarte multă lume invitată. (...) Normal că dacă se strâng doi români vorbesc de fotbal, noi am vorbit și despre înot,da nu am intrat in negocieri politice," a comentat ironic premierul Marcel Ciolacu, la o zi după publicarea imaginilor cu el la aceeași masă cu Mircea Geoană și Victor Ponta.

Liderul social-democrat susține însă că deciziile politice se iau în partid și nu la întâlniri private.

Opoziția a venit cu critici dure după publicarea imaginilor. Elena Lasconi, șefa USR susține într-o postare pe Facebook că Marcel Ciolacu, Mircea Geoană și Victor Ponta au rezervat o masă și au amanetat România. Lasconi mai scrie că "de 35 de ani peceriștii, fesenișii, pesediști noi și vechi, roșii sau vopsiți în galben, fac blaturi pentru puterea efemeră, pentru ciolan".

Victor Ponta a reacționat imediat. Tot într-o postare pe internet (ILS POSTARE PONTA) acesta vine cu un atac și spune că Elena Lasconi este încă o coana Leana în politica românească. Ponta spune că - CITEZ - Lasconi nu face nimic ca primar, dă mereu vina pe alții și vrea să fie o scandalagioaică care o face pe senatoarea Diana Șoșoacă să fie o lady.

