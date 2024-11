Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a întâlnit cu toți liderii din teritoriu ai PSD, într-o ședință la Vila Lac, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus.

Ședința a început la ora 16:00, în contextul în care 3 contracandidați i-au cerut demisia din fruntea guvernului și retragerea din cursa prezidențială.

Potrivit surselor social-democrate citate de Realitatea Plus, liderul PSD ar fi dat semnalul că nu are de gând să facă pasul înapoi, acuzând o serie de atacuri sub centură din partea foștilor alienați de coaliție și de guvernare de la PNL.