Ponta a anunțat că a început să strângă semnături pentru candidatura la Președinție.

„Categoric îl dau afară din partid, dacă nu are demnitate el”, a declarat Ciolacu, joi, într-o discuție off The record cu jurnaliștii.

Întrebat despre acțiunea de strângere de semnături, Ciolacu a spus că Ponta le-ar putea strânge degeaba: „Eu n-am dat hotărârea de guvern cum arată formularul, s-ar putea să arate altfel”.

Ciolacu a susținut apoi că „cifrele mele arată că marea majoritate a electoratului PSD va vota cu Crin Antonescu”.

„Sunt ferm convins că nu se repetă scenariul Cârstoiu. Crin va fi sigur candidatul comun”, a mai ținut să spună Ciolacu.

Victor Ponta a anunțat, miercuri, că și-a lansat site de promovare a candidaturii prezidențiale.

„Cu știință și acordul meu sunt mulți voluntari care strâng semnături – conform legii! Voi anunț, în cel mai scurt timp, care este decizia mea privind modul în care mă voi implică în Alegerile Prezidențiale din Mai 2025! Va mulțumesc”, a afirmat Ponta.