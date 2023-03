"E o perioadă în care mai cedează şi nervii. Ar trebui să ne cântărim foarte bine vorbele, ca şi politicieni, mai ales dacă ocupăm şi funcţii în Guvernul României sau suntem europarlamentari. Dacă extrapolez acum aş putea spune că deodată PNL este rusofil, dacă mergem pe o logică de rea-credinţă. El este totuşi membru al coaliţiei. Cred că trebuie să fim foarte atenţi în această perioadă, nu este un val, nu este un fenomen rusofil în România, nu a fost niciodată.

România şi-a ales şi a ştiut foarte bine cu cine are de-a face. În decursul istoriei noi, românii, am înţeles foarte bine cum trebuie să ne poziţionăm în relaţia cu Rusia.

Rusia a făcut mult prea multe nedreptăţi României şi românilor ca să uităm acest lucru", a afirmat președintele PSD, la un post TV, întrebat fiind dacă face bine ţării noastre faptul că ministrul de Externe Bogdan Aurescu îl acuză pe prim-vicepreşedintele PNL Rareș Bogdan că este filorus.



Ciolacu a adăugat că România este singurul stat din fostul lagăr socialist care nu are tehnologie nucleară luată din Rusia.



"Toate aceste fricţiuni, şi aceste supape şi crăpături nu fac bine, nu numai clasei politice, nu numai coaliţiei, nu fac bine românilor într-o astfel de perioadă, eu o consider încă tensionată. Încă nu s-au închis toate crizele economice, poate nici noi nu am venit cu soluţiile cele mai bune în gestionarea preţurilor, de exemplu, la produsele de bază. Mă uitam la lapte, deja parcă trăim într-un film horror, laptele îl cumpără cu 2 lei şi ajunge în magazin cu 12 lei la vânzare. Este clar că undeva statul trebuie să intervină, aici nu mai vorbim de emoţie, aici vorbim deja de speculă. Va trebui să venim cu anumite măsuri", a mai spus social-democratul.