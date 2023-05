"Urmam ca la rectificarea suma sa fie completata. E evident ca am avut o criza sociala indreptatita cu profesorii. Vom gasi solutii ca sa acoperim aceasta suma.

Trebuie sa fim constienti ca pana in acest moment profesorii au fost primii indreptatiti. Anvelova ramane o discutie pe care o vom avea cu Comisia Europeana.

Ne-am elucidat fiecare ce doreste si care ne sunt posibilitatile. Stiti ca la un moment datr erau niste cereri care nu puteau fi acoperite.

Legea salarizarii in ceea ce-i priveste pe profesori a fost aplicata ad literam.

In acest moment vorbim de ceva sustenabil.

La Sanatate s-au facut niste pasi imensi. O sa vina si anumite reguili de performanta. Noua lege a salarizarii nu inseamna numai bani, ci si performanta..

Cu totii am avut de invatat ceva. Au avut de suferit copiii si parintii. E un decont acumulat de ani de zile si neglijat care ne-a venit la plata. Am inteles si eu acum de liderii de sindicat de unde s-a acumulat aceasta criza sociala. Nu s-au luat in calcul foarte bine parametrii si indicatorii cand s-a facut legea 153. De acolo s-a pornit aceasta nenorocire", a afirmat Ciolacu la finalul negocierilor cu sindicatele din Educatie.