„Trebuie să continuăm să ne aducem frații, nepoții, părinții acasă, România se dezvoltă, are nevoie de stabilitate. Normal că ne-am fi dorit să terminăm alegerile anul trecut. Nu consider că am pierdut, consider că în acest moment avem a doua șansa

Cel mai important este cine va reprezenta România, cel mai important de departe este viitorul președinte

Nu trebuie să fie un om fals, nu trebuie să fie un om ascuns sub sentimente pe care le trăim cu toții, trebuie să fie un om demn, cu experiență, nu căutați un om perfect, fiindcă nu vom găsi

Este nevoie de un președinte echilibrat, avem nevoie de această a doua șansă.”, a declarat Marcel Ciolacu.