Ediția din 2023 a concursului Space Settlement, organizat de National Space Society (NSS) din SUA și susținut de NASA, a avut peste 26.000 de candidați din 19 țări și peste 4.500 de proiecte. Participanților li s-a cerut să realizeze proiectul unei așezări umane în spațiu. Printre câștigătorii din acest an s-au numărat și trei puști români, care au reușit să îi impresioneze pe americani cu inteligența, originalitatea, munca și determinarea lor. Ei sunt Mihnea Necula, Sebastian (Ianu) Vaia și Sebastian Toader, iar lucrarea lor s-a intitulat FIDES Project. Cu el au reuşit să obţină menţiune la prestigiosul concurs, organizat în SUA, scrie fanatik.ro.

Puştii români Mihnea, Sebi şi Ianu au format cea mai tânără echipă din concursul Space Settlement, premiată NSS și NASA, dintre 26.000 de candidaţi

Cei trei sunt prieteni de când se ştiu şi, deşi învaţă la şcoli diferite, şi-au unit forţele şi inteligenţele pentru a construi ceea ce s-a dovedit un proiect câştigător. Mihnea şi Sebi sunt veri şi elevi în clasa a VI-a, la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Jilava, iar Ianu învaţă la Şcoala Gimnazială Elena Văcărescu din Bucureşti. Sebi este cel mai mic, are numai 11 ani, ceilalţi doi au 12 ani, la înscrierea în concurs media vârstei lor fiind de 12 ani şi 4 luni, ceea ce îi face echipa cea mai tânără premiată de NSS.

Aceştia au urmat un curs de pregătire pentru concurs – care a constat în 15 şedinţe – la Liceul Internaţional de Informatică București (ICHB), sub coordonarea profesorului Ali Cabaş.

“LOCUL IV ÎN LUME LA NASA! LOCUL I LA CATEGORIA DE VÂRSTĂ! CEA MAI TÂNĂRĂ ECHIPĂ DIN LUME PARTICIPANTĂ (12 ani și 4 luni)! SINGURA ECHIPĂ MIXTĂ COORDONATĂ DOAR DE MEMBRII ECHIPEI! 26.000 PARTICIPANŢI, 19 ŢĂRI, 4.500 PROIECTE!

Mihnea Necula, Ianu Sebastian Nicolae Vaia, Sebi Toader! FIDES PROJECT! Tripleta de aur, niște copii geniali, fantastici!”, a scris Nicoleta Vaia, mama lui Ianu, pe o reţea de socializare.

Aşa cum mama lui Ianu scria în postarea sa, copiii au nişte poveşti de viaţă impresionante, cu întâmplări care, poate, ar pune la pământ chiar şi pe un adult. FANATIK a stat de vorba cu cei trei puşti şi a aflat cine sunt ei şi ce pasiuni au. Sunt trei elevi geniali care au crescut frumos, susţinuţi puternic de cei apropiaţi.

Cine este Ianu

Ianu are 12 ani, este elev în clasa a VI-a şi s-a născut prematur, la numai 29 de săptămâni. Cântărea doar 1.500 de grame şi medicii nu i-au dat mari şanse de supravieţuire. Le-au zis părinţilor că, şi dacă nu va muri, sigur va fi un copil cu probleme cognitive serioase. La doi ani, avea numai 80 de cm şi 8 kilograme, cam cât un bebeluş de 6 luni. Are o mutaţie genetică unică în lume (mutaţie ce împiedică metabolizarea lipidelor, glucidelor, proteinelor), care îl trimite periodic la Spitalul Fundeni, pentru perfuzii care îl ţin în viaţă.

Toate acestea l-au făcut pe Ianu un luptător, pentru că, iată, la cei 12 ani ai săi, este membru MENSA, cu un IQ de 183, încă de la 10 ani şi a fost premiat la numeroase concursuri: locul I la Lumina Math şi dublu medaliat cu bronz la Upper – Concursul Societății de Științe Matematice din România, faza națională. De asemenea, are rezultate meritorii la fazele județene ale olimpiadelor de fizică, matematică sau informatică. Totodată, deţine certificate internaționale de codare în: JavaScript, Python, Cyber Security, IA, App. Development, după ce a urmat cursuri la Purple Tutor & Carnegie Mellon.

Ianu este şi practicant de arte marţiale, karate Goju-Ryu, unde a obţinut titlurile de vicecampion național, două medalii de bronz la Campionatul Național de Karate şi va reprezenta România la Campionatul Balcanic de Karate din 23-28 mai 2023. Aşa l-a cunoscut pe sensei Marius Chiabei, despre care spune că a fost o sursă de inspiraţie pentru el şi că acesta i-a clădit mentalitatea de învingător. Mai este pasionat şi de speologie în aven, alpinism şi gaming.

“Pasiunile mele sunt: codarea în C++ şi în Python, karatele pe care le fac de performanţă şi la care sunt vicecampion naţional, matematica îmi place foarte mult, ca şi robotica. Am intrat în proiectul NASA pentru că mi s-a părut o oportunitate. I-am ales pe Sebi şi pe Mihnea ca partenerii mei de echipă pentru că este o prietenie foarte strânsă între noi şi, din punctul meu de vedere, suntem toţi trei geniali.

Cea mai mare provocare în elaborarea proiectului nostru a fost, în opinia mea, realizarea formei aşezării, pentru că trebuia să aibă anumite caracteristici specifice. A fost o oarecare bătaie de cap, dar am reuşit să o facem prin muncă şi înţelegere. Planurile mele pentru anul viitor vor fi să particip iar la acest concurs organizat de NASA, să excelez în matematică, informatică şi robotică şi să fiu mai fericit în general. Legat de relaţiile cu prietenii şi familia… Am o relaţie foarte strânsă cu Sebi şi cu Mihnea, aşa cum am zis şi mai devreme, iar relaţia mea cu părinţii este de nedescris, atât e de frumoasă”, a mărturisit Ianu.

Cine este Sebi

Sebi este Prâslea. Este cel mai mic dintre cei trei, dar şi din clasa lui, are doar 11 ani. Însă este cel mai calculat dintre ei şi cel mai echilibrat. Analizează lucrurile cu o maturitate care te lasă fără replică, deseori punându-şi la punct fratele de 20 de ani. Se pare că genialitatea este nativă în familia Toader, pentru că şi fratele său, Alex, a fost premiat cu argint la “Olimpiada Geniilor”, desfăşurată în SUA. El i-a insuflat pasiunea lui Sebi pentru robotică. A construit cu Mihnea şi cu Ianu primul lor robot anul trecut şi au fost foarte încântaţi de ceea ce le-a ieşit.

“Am participat cu el la concurs. Alex a fost mentorul nostru. Nu mă aşteptam să mă prindă aşa de tare, adică ma gândeam că e frumos, dar nu m-am gândit că va fi aşa ca o pasiune”, a explicat Sebi.

Sebi este crescut doar de mama sa, pentru că tatăl lui s-a prăpădit în urmă cu aproape 4 ani. Ne-a povestit că i-a fost tare greu la început să se obişnuiască cu gândul că părintele lui nu mai e, pentru că “el chiar a fost cel mai bun tată din lume”, dar s-a mobilizat şi nu s-a lăsat copleşit de tristeţe. Acum este un copil vesel şi sociabil, dar încă i se citeşte durerea în privirea verde atunci când vorbeşte despre cel care i-a dat viaţă. Pentru că “aşa a vrut Dumnezeu”. “Dar eu ştiu că el este cu mine mereu, are grijă de mine şi trăieşte prin mine!”. Aşa vorbeşte un copil de 11 ani, cu cuvintele acestea care îţi taie răsuflarea când le auzi tu, ca adult trecut prin viaţă. Dar ca Prâslea din poveste, Sebi iese mereu învingător, ştie să lupte, îşi foloseşte inteligenţa ieşită din comun şi câştigă.

Pentru că Sebi, alături de cei doi prieteni ai săi, a învins alţi 26.000 de concurenţi, pentru că este un bun matematician. Şi el a câştigat numeroase premii, printre care se remarcă: locul I la Lumina Math şi dublu medaliat cu bronz la Upper – Concursul Societății de Științe Matematice din România, faza națională.

“Nu a fost greu. Mai dificil a fost să particip la toate cursurile ţinute de Ali Cabaş, pentru că erau fix în acelaşi timp cu cele de la teatru. Iar eu iubesc actoria şi dansul şi nu am vrut să renunţ. M-am dus mai rar la orele de teatru, dar nu am renunţat. Am lucrat destul de mult pentru proiect. Am stat o săptamână toţi trei şi l-am pus cap la cap. Mihnea a fost cel care a venit cu numele proiectului şi cu structura, dar a contribuit fiecare cu ce a înţeles mai bine”, a povestit Sebi cu convingerea unui adult.

Cine este Mihnea

Mihnea visează să devină astronom încă de când a început să vorbească ceva mai bine, pentru că a fost “mut ca o lebadă”, aşa cum zicea Lucian Blaga despre el însuşi, până pe la vreo 2 ani. Deşi întârziate, achiziţiile lui i-au uimit pe cei din jur: a învăţat singur engleza pe care acum o vorbeşte fluent, mai bine ca româna, pentru că documentarele pe care le urmăreşte sunt toate în engleză, a învăţat singur să cânte la pian după ureche încă de la grădiniţă şi face calcule mai rapid decât orice adult. Este pasionat de astronomie de când se ştie, de geografie (ştie deja toate statele lumii şi capitalele lor), de biologie şi se declară as în editare video (chiar are un canal de YouTube unde a adunat zeci de mii de vizualizări pe ceea ce face).

Mihnea este “un împrăştiat”, aşa cum îl caracterizează mama sa. La clasa pregătitoare, pierdea zilnic culorile, gumele de şters sau ascuţitorile. Nici căciulile, mănuşile sau fularele nu au avut o soartă mai bună. Nu îi place să iasă în evidenţă, nu se laudă, nu vrea să arate cât ştie. Pare că învaţă doar pentru el, pentru a-şi satisface propria curiozitate şi atât. Te priveşte curios cu ochii lui mari, cu gene lungi şi întoarse şi înţelegi pe loc că are o fire de artist, că este extrem de sensibil şi de sufletist.

Lui Mihnea îi place pianul, dar şi de Renate, profesoara sa. Mama lui l-a auzit într-o zi de iarnă, pe când era la grădiniţă, cum cântă la pian refrenul de la “Jingle Bells”. A amuţit, nu ştia că Mihnea are astfel de abilităţi. A mers cu el la o profesoară care i-a confirmat că e un copil talentat, cu ureche muzicală. De atunci, ia ore de pian şi de canto. Nu o face pentru concursuri sau premii, ci pentru că spune că îl relaxează.

Proiectul la care a lucrat i s-a potrivit mănuşă pasiunilor sale. A fost fascinat de cursurile ţinute de Ali Cabaş şi acest lucru chiar s-a văzut în ceea ce i-a ieşit: “FIDES Project”.

“Nu a fost deloc greu (n.r. să realizeze proiectul), mi-a plăcut foarte mult, pentru că asta îmi doresc să fac când voi fi mare, vreau să devin un astronom cunoscut. Mi-ar plăcea să lucrez la NASA când voi termina facultatea, acesta este visul meu. Proiectul l-am scris într-o săptămână, dar am lucrat mai mult la el, adică am adunat informaţii şi m-am documentat timp de două luni. Ali Cabaş ne-a ajutat foarte mult, pentru că ne-a dat multe materiale informative care ne-au fost deosebit de folositoare.

Eu am ales numele settlement-ului :”FIDES”, pentru că simbolizeză încrederea în umanitate de a construi o aşezare umană în spaţiu, într-un mediu ostil, care nu e favorabil vieţii, încrederea în tehnică şi în ştiinţă. Am ales să proiectăm această aşezare în LEO (n.r. Low Earth Orbit), pentru că eu cred că are şanse foarte mari să poată fi realizată în următorii 50 de ani. Cel mai mult mi-a plăcut să scriu despre materialele din care să fie construit settlement-ul. Toţi trei suntem o echipă, iar la acest proiect am lucrat ca o echipă. Bine, în săptămâna aceea ne-am mai şi jucat, am făcut şi drăcii (n.r. râde)… tot ca o echipă şi era cât pe ce să nu terminăm proiectul la timp”, a spus Mihnea.

