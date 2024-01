În cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, Gușa a punctat cum diverse grupări și figuri politice și-au dorit să capitalizeze acest val de nemulțumire populară, folosindu-l în propriul lor avantaj. Analistul politic a prezentat detalii despre strategiile și manipulările utilizate pentru a alimenta aceste proteste și a încerca să influențeze agenda politică a țării.

În dezvăluirile sale, Cozmin Gușa a adus în prim-plan și faptul că multe dintre protestele care au avut loc recent au fost orchestrate și finanțate din umbră, existând legături strânse cu anumite grupări politice și actori discreți. Gușa a subliniat și modul în care aceste manifestații au fost utilizate ca instrumente de presiune asupra puterii actuale. Prin urmare, cine este acel cineva din umbră?

„Acel cineva este cel care tace. Este in interesul lui. Cel care tace, de obicei nu e mut, dar sigur ca una dintre poreclele lui Iohannis este si asta. El este cel care urmareste sa taie din autoritatea lui Ciolacu si a PSD-ului pentru ca sa ii fie mai usor sa isi negocieze viitorul. Cu cat mai slab va fi PSD si Ciolacu pe parcursul acestui an, cu atat ii va fi mai usor lui Iohannis, care nu candideaza, sa amenajeze treburile din PNL si sa-si negocieze viitorul, inclusiv la pachet cu o eventuala sustinere pentru o functie europeana.

Aceste proteste sunt extrem de justificate. A spus-o și Marcel Ciolacu. Și asta ne arata ca este o problema mai absconsa pentru ca semnalul de reprezentare politica in fata protestatarilor a fost interpretat diferit, iar oamenii aia nu sunt prosti, interactiunea a fost tratata diferit. Uita-te la PNL, ca e tot din guvernare. Iohannis a dat dispozitie sa intre cu totii in cazarma, sa nu spuna nimic, pentru ca sa preia socul interactiunii cu protestatarii doar Ciolacu si PSD. Dar si aici, la PSD, exista defectiuni care s-au vazut prin prisma comunicatului stalinist.

Eu cred ca aceste proteste au fost gandite la finalul anului trecut in niste laboratoare românești. M-am uitat la televizor, și am vazut cum Alexandra si-a prelungit emisiunea cu o ora, cu doua, cu trei, m-am uitat la toata emisiunea, si m-au impresionat foarte mult acei oameni, doamnele de acolo, unele timide, Nea Vasile, extraordinar a exprimat toata obida acestor romani care au stat si au indurat timp de 10, 20, 30 de ani, cine stie cat o fi indurat fiecare. Deci acesti oameni exista, cu problemele lor. Insa in spatele lor, fara ca ei, marea majoritate, sa stie, a fost o pregatire. O pregatire utila pentru Romania si pentru zona.

Noi nu mai avem reprezentare politica internationala de autoritate. Iohannis este inexistent, Marcel Ciolacu nu a fost niciodata in reprezentare internationala, este incepator, nu il cunoaste lumea, nu vorbeste limba engleza, are niste probleme. Marele sau handicap este asta cu limba engleza.

Prin urmare noi, in lipsa unei reprezentări politice internaționale aveam nevoie sa semnalizam ca nu mai putem. Ca nu mai putem cu exporturile de cereale americane produse in Ucraina, ca nu mai putem cu sapatul canaluilui Bastroe, ca nu mai putem cu tranzitul fraudulos, ca tranzitul asta nu a fost legal, a fost fraudulos pentru ca se lasau pe traseu cereale la pret de dumping care distrugeau producatorii mici si medii din Romania, care nu mai puteau sa-si dea cerealele la un pret normal.

Noi trebuia sa semnalizam cumva ca nu mai merge. N-am fost in stare sa semnalizam ca si polonezii, ca nu avem aceasta autoritate politica in fata marilor companii din Statele Unite care administreaza terenurile din Ucraina si au aceste cereale.

Atunci in laboratoarele serviciilor romanesti s-a inventat o procedura utila. Ei stiind pulsul, stiind necazurile oamenilor, stiind ca daca se da drumul putin ei vor veni sa protesteze, ca isi doresc asta, dar nu au avut centru de coagulare, au dat drumul acestor miscari. Cineva stia, cine putea sa stie? Serviciile secrete.

De aceea nici un politician nu are scuza cand spune ca el nu stia. Nu. Prieteni, politicienii stiu tot, cu caracter saptamanal la marea majoritate, zilnic, la liderii importanti, vin aceste rapoarte cu temperatura sociala.

Si atunci s-a creat aceasta situatie, cu o impunere transmisa prin fel de fel de vectori. In primele zile nu s-a discutat nimic despre Ucraina desi era problema principala. Abia dupa ce dezbaterile de la televiziune au inceput sa bobineze treaba asta cu Ucraina, a inceput sa se discute destul de timid si despre Ucraina.

Ce vreau sa spun: Neavand reprezentare politica, noi aveam nevoie de cetatenii nostri pe care sa ii vada liderii lde la Bruxelles si de la Washington care sa exprime aceasta idee: Nu se mai poate, nu mai suportam, nu mai putem, dam faliment. De ce? Pentru ca marele interes al Occidentului este ca Romania sa ramana stabila din punct de vedere politic si economic. Daca Romania se destabilizeaza, cade frontul.

Noi tinem frontul. Noi tinem frontul NATO si al Uniunii Europene din multe puncte de vedere, avem in sarcina fratele mai mic, care fara noi ar fi dat faliment de tara, ma refer la Republica Moldova, care isi ia gazul, electricitatea, banii, de la noi. Noi ii tinem pe ei. Avem o mare responsabilitate.

Neavand politicieni care sa ne reprezinte, cei care au facut acest scenariu, l-au informat clar pe Marcel Ciolacu daca este sa vorbim de prim ministru, si din acest motiv s-au vazut niste chestii ciudate. De ce sa fie huiduit George Simion, liderul opozitiei, atunci cand se duce sa ajute. In momentul in care in perioadele alea tensionate, exista un demnitar, un lider al opozitiei cu capul pe umeri, politistii si jandarmii sunt obligati sa se comporte ca la carte. Nu-i bat pe oameni. Nu au voie sa dea in demnitari, demnitarii sunt acolo si sunt un fel de plasa de siguranta pentru cei care protesteaza.

Simion are multe defecte, eu l-am criticat de foarte multe ori. In ultima vreme insa a inceput sa se maturizeze, a ajuns si el la 37 de ani. El nu s-a dus acolo ca sa isi ia capital politic. A gresit ca nu s-a informat despre ce e vorba acolo si dupa aia a insistat inca o data la Constanta. Un lider al opozitiei trebuie sa fie informat, nu este nicio rusine sa suni sa afli informatii confidentiale.

Prima faza a fost asa: astia au inceput mai timid la agricultura, au dat drumul sa rezolve problemele protestatarilor, la transporturi Grindeanu cateva zile a facut asa, dupa care s-a apucat si el, dar a avut niste sovaieli ciudate, la inceput si protestele mergeau inspre rezolvare. Astia de la ASF au zis ca gasesc solutii pentru transportatori. S-a dus in sus si apoi trebuia sa mearga protestul in jos cu rezolvarea problemelor in baza unor asumari oficiale ale ministrilor. Asta e momentul. Ciolacu nu e prost, are el alte defecte. Ciolacu stia ca noi semnalizam ca nu mai putem cu treaba ucraineana.

In paralel cu protestul nostru, pe langa protestele din Polonia, Germania, Franta, s-a creat un pool de state, Romania, Polonia, Ungaria, Sloviacia si Ungaria care presau Comisia Europeana, printr-o pozitie comuna sa blocheze exporturile si tranzitul cerealelor americane care sunt produse in Ucraina. Deci a fost o coincidenta, stim ce inseamna aceasta coincidenta, ca nimic nu-i intamplator.

Cand s-a dus in jos protestul si ar fi trebuit sa se opreasca, cineva a zis: „Domne dar sa mai lungim” ”Pai cum il lungim”. „Pai il lungim daca niste primari dau niste aprobari sa intre astia cu tractoarele in oras”. Si cine a dat primul probarea? Domnul Fritz, la Timisoara. Si cel care nu a vrut sa dea aprobare, intamplator tot de la USR de la paraleli, cum ar veni, a fost convins sa dea. Si a gasit si el o cerere acolo, pe care a asumat-o Diana Sosoaca, si atunci se pregateste problema.

De ce? Ca sa se mearga in continuare de la planul initial, care insemna ca romanii, in lipsa de politicieni, transmit Occidentului ”Nu mai putem cu cerealele astea ca ne-au distrus, sa trecem la faza sa fragezim guvernul si pe Ciolacu”. Iar comunicatul pe care Realitatea l-a provocat, comunicatul stalinist, a fost o particica din planul de a-l zapaci si de a-l decredibiliza pe Ciolacu. Eu si in seara aia am spus ca nu il credeam in stare pe Ciolacu sa faca asa ceva in legatura cu presa”, a spus Cozmin Gușă.

