Pe vremuri, Ion Iliescu, excedat fiind de criticile EVZ a lui Ion Cristoiu, a interzis prezența jurnaliștilor la Cotroceni. Rezultatul pentru EVZ a fost creșterea tirajului și o credibilizare în plus, dar pentru Ion Iliescu a fost identificarea lui ca și comunistoid, o relicvă comunistă ce blochează libertatea de exprimare, etichete cu care a defilat apoi în cariera lui politică, indiferent cât de amabil a mai dorit apoi să fie cu presa. Marcel Ciolacu a dat-o ieri de gard în stil identic. Știți că PSD a emis un comunicat ce sună așa:

„În urma atacurilor nedemne și nejustificate având ca singură țintă persoana prim-vicepreședintelui PSD Sorin Grindeanu, Partidul Social Democrat a decis marți, 16 ianuarie 2024, să nu mai onoreze nicio invitație adresată comunicatorilor săi de a participa la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus. Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu este cel mai eficient ministru al Transporturilor din istoria post-decembristă a României și se bucură de întreaga susținere a Partidului Social Democrat. Nu putem asista impasibili atunci când un coleg de-al nostru, oricare ar fi el, este linșat public în mod total nejustificat”

Prima dată când l-am primit, ieri după-amiază, am crezut că este un fake, că cineva încearcă să facă probleme PSD-ului, pentru că altă supoziție nu puteam să am. Este o prostie mult prea mare. Dar ce credeți? A fost real acest comunicat și prostia e chiar atât de mare astăzi la nivelul PSD. Pe lângă faptul că-l înscăunează pe Grindeanu, auziți, ca fiind „cel mai bun ministru după 1989”, în condițiile în care pare să fie cel mai contestat și în orice caz cel mai slab din garnitura miniștrilor Transporturilor, comunicatul este unic, deoarece marchează pe față un atac din partea partidului ce guvernează la libertatea de exprimare a presei. Cum adică să nu critici când un ministru greșește, iar prețul greșelilor lui îl plătim cu toții? Pentru noi înseamnă bani mulți risipiți, dar și corupție până la cer.

Am niște concluzii. Ciolacu se află în dificultate maximă, el fiind altfel un tip ponderat și grijuliu, mai ales cu felul în care tratează și discută cu presa. Acest exces al lui, girând un astfel de comunicat de tip stalinist, mi-a evocat însă ideea de șantaj la adresa lui Marcel Ciolacu din partea atât a lui Grindeanu, cât și din partea unor structuri care se află în spatele lui Grindeanu și tare mi-e teamă că întâlnirile de seară dintre Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, împreună cu un anumit anturaj despre care am date precise, i-au cauzat grav lui Marcel Ciolacu și s-ar putea ca din cauza asta s-o și încurce; nu-i doresc, dar cred că așa va fi.

Altă concluzie: cine este de fapt Grindeanu și ce rol are de se fac asemenea eforturi pentru el de un partid vechi și experimentat cum este PSD-ul se face de râs în acest fel? Cine e Grindeanu ăsta? Ieri a fost „Omul Negru” la Gold FM, țineți minte argumentele. Băi, parcă am simțit că o să fie astfel de probleme cu acest om. Iar alaltăieri, apropo de proasta inspirație, proasta asistență de care dispune Marcel Ciolacu și PSD-ul, știți că l-am avut ca „Om Negru” pe Bogdan Popescu, consultantul PSD-ului, probabil cel responsabil și de acest text de tip stalinist. Deci concluzia e că nu știm exact cine este Grindeanu și cine-l apără, dar sigur e ceva ocult acolo, dar și că PSD astăzi stă în oameni ca și Grindeanu și Bogdan Popescu. O altă concluzie pe care o am este că revine ideea Statului Paralel care își protejează teleghidații cu orice preț, pentru că altfel nu pot să-mi explic știrile ce, atenție, sprijineau PSD cu acest comunicat și înfierau Realitatea, da, da, auziți bine, preluate de către site-uri alocate serviciilor secrete, site-uri pe care nu le mai numesc astăzi, dar le știți cu toții, celebrele „UM-uir de presă”, care, repet, erau împotriva Realității TV și dădeau dreptate PSD-ului în boicotul tău care înseamnă de fapt un atac la libertatea de exprimare. Și mai am ultima supoziție pe care puteți să vă bazați, pe care o formulez sub formă de întrebare: Dar dacă această procedură este metoda folosită pentru a-l elimina pe Grindeanu? Ea este binevenită, însă îi anunț pe strategii care au pus-o la cale că este foarte prost executată și extrem de costisitoare atât pentru PSD, cât mai ales pentru Marcel Ciolacu, care astăzi ne apare nouă ca fiind fără busolă.

(transcrierea editorialului vorbit din emisiunea "Ce-i în Gușă, și-n căpușă!", de la GOLD FM)

