Roxana Mihalache Mazăre și fostul politician formează un cuplu de mai bine de 15 ani. Tânăra a fost fotomodel și designer. Ea se ocupa de crearea costumelor de carnaval care făceau senzație în urmă cu ani buni, pe când soțul ei era primarul Constanței.

Roxana și Radu Mazăre s-au căsătorit în închisoare

Cununia civilă dintre cei doi a avut loc într-un cadru atipic, în Penitenciarul Rahova, în vara anului 2019. Fără inel de logodnă, verighete sau rochie nouă, ceremonia a fost simplă și restrânsă, reflectând circumstanțele speciale în care s-au găsit. Pentru Roxana, nu au contat aceste detalii materiale și a fost alături de partenerul ei într-un moment important pentru amândoi.

În acești cinci ani, Roxana a fost stâlpul de susținere al lui Radu Mazăre. A mers la penitenciar și l-a sprijinit în lupta lui pentru eliberare, chiar și în momentele dificile în care eșecurile păreau să fie tot ce primeau în schimb. Cu toate acestea, Roxana a rămas puternică și optimistă, văzând lumina de la capătul tunelului chiar și în cele mai întunecate momente.

Familia Mazăre se mărește

După ani de așteptare și incertitudine, vestea eliberării lui Radu Mazăre a adus o rază de speranță și bucurie în viața cuplului. Roxana a declarat că acum așteaptă cu nerăbdare să înceapă o viață liniștită alături de partenerul ei, fără barierele impuse de închisoare. Planurile pentru viitor sunt în curs de conturare, dar primul pas este să se bucure împreună de libertate.

„Sunt foarte fericită, am primit-o cu mare drag și aștept să iasă, să avem și noi o viață liniștită. Nu pot să spun că mă așteptam, nu aveam cum să mă aștept la o decizie, că la câte eșecuri am avut de-a lungul acestei perioade ne era greu să mă aștept la o decizie pozitivă. A fost foarte greu, am trecut printr-o perioadă foarte grea și destul de complicat să trăiești așa, dar eu sunt o persoană foarte puternică, așa mă consider și am făcut în așa fel încât să trec destul de ușor peste această perioadă (...) Să iasă pe poartă aceea și planurile vor veni foarte ușor. Vom sta câteva zile în București, apoi vom vedea dacă vom merge în Constanța, avem variante”, a transmis soția lui Radu Mazăre.

Radu și Roxana Mazăre urmează să devină părinții unui băiețel pe nume Aris. Fostul primar al Constanței are mari planuri de viitor.