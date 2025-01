Începutul unui nou an aduce întotdeauna un val de energie proaspătă și promisiuni de schimbare, iar 2025 nu face excepție, mai ales pentru nativii din zodia Vărsătorului. Acesta va fi un an de transformări interioare profunde și oportunități de eliberare spirituală. Arhanghelul Mihail, mesagerul divin al luminii și protecției, a dorit să se adreseze în mod special celor născuți sub acest semn, oferindu-le o scrisoare plină de iubire și îndrumare.