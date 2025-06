Femeia are o avere uriașă, doar bijuteriile pe care le deține costă peste 250 de mii de euro, iar în cele 41 de conturi bancare are aproximativ 2,5 milioane de lei. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să obțină un punct de vedere de la Carmen Orban, dar fără succes.

Marcel Ciolacu încearcă să-și conserve puterea în PSD. Fostul lider al partidului încearcă să o pună la ministerul sănătății pe fosta lui consilieră Carmen Orban. Potrivit unor informații obținute pe surse, Ciolacu încearcă să obțină sprijinul unor filiale de partid pentru a fi impusă la conducerea spitalelor publice.



Carmen Orban este senator PSD din județul Buzău, după ce a fost pusă pe lista județului din care este Marcel Ciolacu. Ea a fost manager la Spitalele Fundeni și Arși și consiliera lui Marcel Ciolacu în ultimii ani, de la care a încasat 63.271 de lei. Ea a a avut și alte trei slujbe în paralel: a predat la Universitatea de Medicină din București de unde a încasat 97.238 lei, a activat la spitalul de urgență București unde a fost plătită cu 158.526 lei și a câștigat printr-o întreprindere individuala încă 290.000 de lei.



Din 2009 în 2011, Carmen Orban a fost manager la Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri. Din 2011 în 2019, a fost manager la spitalul Fundeni. Din iunie 2023 ea a fost consilier de stat la cabinetul premierului Ciolacu. Fostul manager are o vilă de 470 mp in Mogosoaia, un apartament la Predeal și unul la Constanța.



Potrivit declarației de avere completate în 2024, Carmen Orban avea bijuterii și obiecte de artă în valoare de 250 de mii de euro. De asemenea, cea pe care Ciolacu o vrea la ministerul sănătății avea 41 de conturi bancare deschise pe numele său. Circa 2,5 milioane de lei se aflau în conturile sale.