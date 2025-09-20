„Vortexul polar, în această perioadă, este normal să se formeze, așa cum normal este și dezvoltarea lui, mai ales în sezonul rece. (…) În emisfera nordică, în atmosfera înaltă, avem cam de pe la 12-15 kilometri până mai sus, un curent foarte puternic care se deplasează în jurul Polului Nord, în sens invers acelor de ceasornic, în sens ciclonic, și în atmosfera joasă, de asemenea, există această tendință de a avea în continuare până spre suprafață o circulație care să înconjoare Polul Nord. Este caracteristic sezonului rece”, a explicat climatologul Roxana Bojariu.

Vortexul aduce fenomene meteo mai puțin obișnuite în România

Mai mult, climatologii americani arată că anomaliile oceanice și atmosferice recente influențează direct vortexul polar, ceea ce ar putea transforma iarna care urmează într-una dinamică și greu de anticipat.

Europa, inclusiv România, riscă să treacă prin perioade de iarnă autentică, cu temperaturi negative și ninsori masive, alternate cu intervale neașteptat de calde.

Astfel, iarna aceasta se anunță una imprevizibilă. Românii trebuie să se aștepte atât la ninsori serioase și frig năprasnic, cât și la zile mai blânde, cu ploi în loc de fulgi. Acestea alternanțe sunt aduse de schimbările climatice, dar și variază în funcție de intensitatea vortexului.

„Există o caracteristică a vortexului, la înălțime mare, care poate, în anumite condiții, să dea anumite semnale prognostice, dar numai cu câteva săptămâni înainte, 3-4 săptămâni înainte. Și e foarte complex acest vortex – poate fi perturbat și de condițiile de la suprafață, dar și de condiții care țin de atmosfera înaltă. Dar, încă o dată, este greșit să spui că, dacă se formează mai rapid sau e acum puternic sau e slab vortexul vom știi sigur cum va fi la iarnă”, a mai subliniat Roxana Bojariu.