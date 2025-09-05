Guvernul din China a anunțat vineri, 5 septembrie, că va impune drepturi antidumping provizorii asupra importurilor de porc din Uniunea Europeană. Măsura vine după o anchetă preliminară care a concluzionat că porcul și produsele secundare de porc provenite din UE fac obiectul unor practici de dumping, a declarat Ministerul Comerțului din China.

Beijingul a lansat investigația în iunie 2024, la scurt timp după ce Bruxelles-ul a anunțat intenția de a impune taxe suplimentare asupra vehiculelor electrice importate din China. Autoritățile chineze au stabilit că importurile de porc ar putea fi subevaluate, ceea ce justifică aplicarea unor taxe provizorii între 15,6% și 62,4%, care vor intra în vigoare începând cu 10 septembrie.

Relațiile UE-China

Relațiile dintre statul chinez și UE s-au tensionat în ultimii ani, mai ales după invazia Ucrainei de către Rusia în 2022. Deși Beijing-ul nu a condamnat public agresiunea rusă, se prezintă ca o parte neutră și potențial mediator în conflict. În plus, anumite capitale europene acuză China că ajută Rusia să ocolească sancțiunile occidentale, inclusiv prin facilitarea accesului la componente tehnologice necesare producției de armament.

Măsuri provizorii

Taxele aplicate sunt considerate provizorii, deoarece ancheta Ministerului Comerțului chinez va continua până în decembrie, când sunt așteptate concluziile finale. În acest timp, importatorii europeni vor trebui să depună garanții vamale corespunzătoare pentru produsele afectate de aceste taxe.