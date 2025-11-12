INGREDIENTE

3 ouă

200 g zahăr tos

1 portocală cu coaja netratată

100 ml ulei floarea soarelui

250 g făină de grâu

1 praf de copt

esență de vanilie

un praf de sare

Glazură:

100 g zahăr pudră

1 portocală

MOD DE PREPARARE:

Tapetează o tavă de chec cu hârtie de copt. Preîncălzește cuptorul la 170 de grade C.

Spală bine și taie portocala în bucățele, apoi paseaz-o cu ajutorul unui blender.

Sparge ouăle într-un bol, adaugă un praf de sare, zahărul și esența de vanilie și mixează bine până își dublează volumul. Încorporează uleiul și piureul de portocală. Adaugă făina amestecată cu praful cu copt și omogenizează.

Toarnă compoziția în tava de copt.

Coace checul în cuptorul preîncălzit, la 170 de grade C, pentru aproximativ 40 de minute sau până trece proba scobitorii.

După coacere, scoate tava din cuptor și lasă checul la răcit.

Pregătește glazura. Amestecă într-un bol zahărul cu 3-4 lgte suc de portocală până la omogenizare. Înțeapă checul din loc în loc și toarnă restul de suc de portocală.

După ce s-a răcit de tot, glazurează checul, apoi savurează o felie. Este un chec incredibil de gustos și aromat.

