De asemenea, trenurile pe liniile neeletrificate vor fi oprite. Și alte curse pentru călători ar putea fi anulate. Tot din cauza datoriilor, CFR Călători va suspenda și eliberea biletelor de tren cu anticipație. CFR Călători are în prezent datorii totale de 510 mii de lei. În plus, are și pierderi uriașe. Doar în primele patru luni ale anului trecut a înregistrat pierderi de aproape 150 de mii de lei.