Zodia Pești

Luna octombrie îți aduce momente ireale de fericire, deși nu te-ai așteptat la asta până acum. Energia acestei luni îți atinge inima acolo unde păstrai cele mai ascunse emoții, pe care vrei să le protejezi mereu de lume. Cu toate acestea, de data asta, nu mai poți fugi de ceea ce simți, iar Luna plină îți arată că libertatea nu înseamnă să te desprinzi de tot, ci mai degrabă, în cazul tău, să te apropii chiar de tine, de propria persoană. În sfârșit, începi să vezi cine ești cu adevărat, fără teama de a fi judecat, într-un mod sau altul.

O conversație aparent banală, îți schimbă tot cursul gândurilor, poate întâlnești o persoană care te face să crezi din nou în conexiune sau, pur și simplu, descoperi că liniștea ta interioară e mai presus de orice. E o perioadă în care intuiția ta devine ghidul suprem, așa că e timpul să ai încredere în semne, în vise, în momentele de coincidență și nu numai, dar dincolo de toate, trebuie să înțelegi că fericirea ta nu vine din exterior.

Zodia Fecioară

Luna octombrie vine pentru tine cu un aer de prospețime, de rearanjare și regăsire a propriei tale persoane. După o perioadă în care ai încercat să mulțumești pe toată lumea, începi să simți că e timpul să te axezi și pe tine, iar Luna nouă îți dă acel impuls de care aveai nevoie. În ciuda faptului că acest sentiment vine când te simți obosită și pare că ți-ai pierdut puțin direcția, în adâncul tău știi că ai tot ce-ți trebuie să reiei controlul.

Fericirea ta începe în momentul în care înveți să spui „nu” atunci când trebuie și „da” doar acolo unde simți.

Pe plan sentimental, lucrurile se așază natural, chiar dacă poate nu apare o iubire nouă, se pare că cele deja existente capătă o altă nuanță, o altă însemnătate în ochii tăi. Vezi altfel persoana de lângă tine, asta dacă ești într-o relație, iar dacă ești singură, luna octombrie te deschide către cineva care vorbește pe limba ta. În schimb, atunci când vine vorba despre carieră, luna octombrie îți poate aduce o oportunitate de-a dreptul reală, fie că este vorba despre o promovare, o schimbare de direcție sau un proiect mai vechi Ai o claritate aparte, iar intuiția ta începe să își facă rolul mai bine ca niciodată. E momentul să investești în tine.

Zodia Gemeni

Luna octombrie e o gură de aer curat pentru tine, după multe luni în care mintea ta a mers în toate direcțiile, începi să te simți centrat. Luna plină luminează zona relațiilor și îți aduce o claritate pe care o așteptai de mult, dat fiind faptul că nu mai simți nevoia să analizezi totul, ci mai degrabă vrei doar să trăiești, să simți și să te bucuri de oamenii din jurul tău.

Există și o șansă să vrei să te împaci cu cineva cu care nu ai mai vorbit de mult sau poate să fie vorba și despre o întâlnire neașteptată, care îți dă lumea peste cap.

Dragostea capătă o nuanță sinceră și caldă, iar dacă ești într-o relație, lucrurile se îndreaptă într-o direcție foarte bună, fără prea mult efort, însă dacă ești singur, cineva îți va arăta că nu trebuie să cauți prea departe pentru a găsi ceea ce îți lipsea. Pe plan profesional, octombrie e o lună în care totul începe să capete sens, colaborările se leagă mai ușor, iar oamenii încep să-ți recunoască valoarea. Totuși, universul te sfătuiește să nu promiți mai mult decât poți oferi și să te bucuri de fericirea momentului, potrivit sursei.