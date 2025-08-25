Berbec

Norocul îți este servit pe tavă și nu mai trebuie să muncești din greu. Norocul pare că te urmărește la fiecare pas pe care-l faci, în special în domeniul profesional. Totul se schimbă la locul de muncă, unde avansezi rapid sau primești un salariu mai avantajos.

O poartă nouă se deschide în calea ta în planul amoros. Cunoști pe cineva cu care pleci la drum în aceeași direcție. E o poveste de iubire pe care o trăiești la intensitate maximă și care te duce pe culmi înalte. Dragostea îți dă aripi.

Taur

Pot apărea piedici și obstacole peste care nu reușești să treci. Ține cont de intuiție pentru a depăși momentele mai puțin plăcute care apar la locul de muncă sau în planul familiei. Mici discuții în contradictoriu te macină pe interior.

Sunt gânduri care nu-ți dau pace și nu te lasă să te odihnești noaptea. E o perioadă agitată, cu lucruri care nu ies așa cum ți-ai dori și s-ar putea să fie nevoie să ceri ajutorul oamenilor din jur. Nu ezita să faci acest pas.

Gemeni

Visele se transformă în realitate, dar pentru asta trebuie să faci sacrificii enorme. Vezi dacă ești dispus să mergi pe acest drum, dacă merită să te sacrifici pentru îndeplinirea unui obiectiv mai vechi. S-ar putea să te lovești de o realitate dură.

E o perioadă care îți amintește să încetinești pasul și să-ți îndrepți atenția spre lucrurile care contează cu adevărat. Petrece mai mult timp alături de cei dragi și nu vei regreta. Amintirile și călătoriile rămân pentru totdeauna.

Rac

În următoarele 90 de zile renaști din propria cenușă. E o perioadă ideală pentru a te reinventa în planul personal. Lasă în urmă trecutul și focusează-te pe acum și aici. Poți descoperi o pasiune interesantă care te scoate din zona de confort. E un hobby ce poate aduce și un venit suplimentar.

Ai noroc cu carul în domeniul financiar. Vin bani din mai multe surse, numai buni pentru a fi investiți în casă sau într-o vacanță de vis. De mult vrei să explorezi și să descoperi locuri inedite. Fă bagajele pentru că te așteaptă o aventură de zile mari.

Leu

Lucrurile merg ca pe roate. Simți că ai o stea care îți călăuzește drumul și că ești binecuvântat cu oportunități unice. Ai șansa să scoți la suprafață gânduri, idei și planuri de viitor. Strălucești în următoarele 90 de zile pe toate palierele.

Încearcă să nu mai controlezi totul în preajmă și privilegiile nu vor întârzia să apară. Totul se întâmplă natural în domeniul sentimental. Relația de dragoste trece la nivelul următor și sărbătorești asta alături de familie și gașca de prieteni.

Fecioară

În timpul alinierii planetelor trebuie să fii cu ochii în patru. Riști să iei decizii pripite care te vor urmări pe termen lung. Urmează o perioadă intensă, cu multe planuri și idei, însă s-ar putea să nu le poți duce pe toate la bun sfârșit.

Relația cu persoana iubită are de suferit pentru că nu-i mai acorzi suficientă atenție. Apar certuri și discuții aprinse care pot duce la o separare neașteptată. O vreme vei fi singur, dar asta nu trebuie să te facă să suferi.

Balanță

Sufletul are nevoie de o pauză de la iubire, relații și sentimente puternice. E momentul să respiri adânc și să conștientizi că ar fi bine să renunți la persoanele cu care nu mai ești pe aceeași lungime de undă. Ia atitudine și fă totul în favoarea ta.

Riști să rămâi pe loc dacă nu iei decizii bune pentru viața personală. E foarte important să ții cont de sfaturile oamenilor cu care interacționezi, chiar dacă sunt persoane pe care le vezi pentru prima oară în viața ta.

Scorpion

Următoarele 90 de zile aduc o avalanșă de schimbări radicale și remarcabile. Ține capul sus și profită de oportunitățile care te lovesc din plin, în special în carieră. Poți modifica macazul să o iei de la zero fără prea mari bătăi de cap.

Fii atent la partea financiară pentru că poți pierde sume importante. Tentațiile sunt uriașe și riști să achizițonezi lucruri de care nu ai nevoie în casă sau în garderobă. Nu e nimeni care să te tragă de mânecă, să renunți la reducerile din magazine.

Săgetător

Tot ce ai de făcut este să aștepți pentru că astrele se aliniază în favoarea ta cât de curând. Oprește-te puțin, respiră și analizează foarte bine proiectele de viitor. Vezi care pot fi implementate pentru a-ți aduce o sursă suplimentară de bani.

Norocul nu stă niciodată pe loc, mai ales în următoarele 90 de zile. Ai o stea în frunte care te călăuzește spre o dragoste nouă. Întâlnești pe cineva cu care ai foarte multe lucruri în comun. În carieră mai urci o treaptă importantă.

Capricorn

Lasă gândurile să zboare și să te determine să faci schimbări radicale. Norocul apare atunci când iei atitudine și nu mai bați pasul pe loc. E timpul să vezi lucrurile din preajma ta cu mai multă claritate, fără să pui presiune pe proprii umeri.

Pacea și liniștea sunt cuvintele după care te ghidezi în următoarele 90 de zile. Nimeni și nimic nu stă în calea planurilor din agendă. Universul este de partea ta și te ajută să te bucuri de bani mulți, șanse unice și colaborări de lungă durată.

Vărsător

Începe cea mai bună perioadă de anul acesta. Ai parte de noroc cu carul în carieră, unde demonstrezi că ești capabil de mai multe lucruri. Superiorii te iau în calcul pentru o promovare neașteptată sau pentru o mărire de salariu avantajoasă.

Te reinventezi și ieși la rampă cu ceva nou. Descoperi că ești o persoană mai bună decât ieri și asta nu poate decât să te ambiționeze. Imaginația îți aprinde idei spectaculoase. În calea ta vin oameni de la care înveți cum să treci cu fruntea sus peste piedici.

Pești

Partea materială are de suferit considerabil. Nu ești deloc atent în perioada următoare și pierzi mulți bani. Sunt venituri care se duc pe obiecte nefolositoare sau pe mofturi de moment. Astrele nu sunt deloc de partea ta.

În dragoste se produce o ruptură și ești nevoit să nu mai amâni momentul unei despărțiri. Experimentezi o perioadă plină de idei, colaborări și proiecte inovatoare, dar nu toate aduc câștigurile pe care le ai în minte, potrivit sursei.