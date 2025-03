Aceste rugăciuni sunt mai mult decât o simplă declarație de dragoste, deoarece soția roagă divinitatea să își îndrepte binecuvântările asupra bărbatului ei.

Rugăciune pentru soț- Munca

Doamne, Dumnezeule, iti multumesc pentru slujba sotului meu. Doamne, ajuta-l sa isi vada meseria ca pe un dar de la Tine! Binecuvanteaza-l in tot ceea ce face. Da-i putere, ajuta-l sa isi vada slujba ca pe o binecuvantare din partea Ta, chiar si in cele mai dure momente ale vietii. Ai grija de mintea si de sufletul lui, fereste-l de descurajari, cand lucrurile nu sunt asa cum anticipeaza. Da-i putere de munca si prosperitate, in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.

Rugăciune pentru soț - Viața de familie

Doamne Dumnezeule, protejeaza timpul petrecut de sotul meu in familie. Ajuta-l sa fie intelept, sa fie un exemplu pentru copii. Ajuta-l sa echilibreze timpul petrecut la slujba si acasa. Ajuta-l sa fie bland si bun cu familia lui. In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin!

Rugăciune pentru soț-Relație

Doamne, Dumnezeule, iti multumesc pentru relatia pe care o am cu sotul meu. Da-ne in continuare iubire si intelegere. Ghideaza-l si calauzeste-l sa fie ca o lumina pentru noi toti. In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin!

Rugăciune pentru sănătatea soțului.

Doamne, Dumnezeule, iti multumesc pentru ca il tii sanatos pe sotul meu. Protejeaza-i fiecare celula a corpului si ai grija ca nimic sa nu-i faca rau. Da-i energie si putere! In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin!

Rugăciune pentru creșterea spirituală a soțului

Doamne, Dumnezeule, iti multumesc pentru intelepciunea sotului meu si iubirea lui fata de Tine. Iti multumesc ca pe zi ce trece are si mai multa incredere in Cuvantul Tau, si Te rog sa-l pastrezi pe aceasta cale. Ghideaza-l, Doamne, in toate deciziile lui, in numele Tatalui, si al Fiului, si al Sfantului Duh, Amin!