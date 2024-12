Urari de Craciun pentru iubit/iubita

Mos Craciun mi-a promis ca-mi va aduce anul acesta ceva frumos si nostim daca voi fi cuminte, asa ca m-am trezit cu tine. Craciun fericit, iubitul meu!

Ori de cate ori petrec timp departe de tine, imi pare ca e timp irosit. Tu dai inteles zilelor vietii mele. N-as putea sa-mi petrec sarbatorile de iarna nicaieri altundeva decat langa tine. Noi doi, multa zapada, ascultand colinde… Nu e nimic mai imbietor.

In noaptea de Craciun vreau sa vad o gramada de stele, nu pe cer, nici pe brad, ci in ochii iubitei mele. Craciun fericit, iubita mea!

Urari de Craciun pentru familie

In noaptea sfanta de Craciun lasa deoparte grijile si supararile. Deschide-ti inima si primeste un strop din binecuvantarea care se revarsa peste lume in aceasta noapte!

In aceasta perioada a credintei, a timpului petrecut in familie, adevaratul spirit al Craciunului sa va cuprinda pe toti si sa va umple inimile de bucurie. Sa aveti un Craciun fericit si un an nou binecuvantat.

Sarbatorile Craciunului si Anului Nou sa va aduca tot ce-i mai bun pe lume, multa iubire, fericire si prosperitate.

Urarile mele speciale se indreapta catre voi. Sa aveti un Craciun binecuvantat, iar Isus sa va trimita abundenta si prosperitate!

In magica seara de ajun mii de ingerasi sa va inconjoare, ca in basmele copilariei noastre, cu fulgi mari la geam, cu mireasma bradului si aroma prajiturelelor din cuptor, clinchetul copilasilor cu par balai sa va imbalsameze casa, cadouri frumoase sa va astepte cuminti sub brad si dragostea sa va umple sufletul. Craciun Fericit.

Colinde, prajituri, munti de cadouri. Dar Craciunul inseamna mai mult decat atat! Inseamna speranta, dragoste, credinta! Fie ca toate acestea sa se regaseasca in inima ta! Craciun fericit!

Una dintre bucuriile Craciunului este sa te gandesti la persoanele speciale din viata si tu esti una dintre acele persoane minunate! Sa ai un Craciun fericit!

Craciunul este despre trecut, prezent si viitor. Sa ai pace in inima, dragoste si bucurie! Sarbatori fericite!

Se zvoneste ca pe seara,

Cineva o sa apara,

Pe furis pe la balcon,

Pe fereastra sau pe horn,

Vine, vine Mos Craciun

Sa-ti vesteasca un an bun!

In aceasta perioada vezi totul cu ochi de copil. Bucura-te de tot ce iti aduce Craciunul. Sarbatori fericite!

Urari de Craciun pentru prieteni

Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca bucuria Craciunului prin speranta, spiritul Craciunului prin pace, emotia Craciunului prin dragoste.

Ghirlande si decoratiuni peste tot. Miroase a cozonac si se aud colinde. E semn ca vine Craciunul. Sarbatori cu bine sa ai!

Pe la ferestre cad stelute, iar pe foc sunt sarmalute, bradul e impodobit, mosul e din nou grabit, peste tot e bucurie si Craciunul iarasi vine. Sarbatori fericite!

De acest Craciun nu uita sa numeri binecuvantarile de care ai avut parte tot anul. Multumeste-i lui Dumnezeu pentru ce ai primit. Craciun fericit si La multi ani!

Bogatie cata vreti, Sanatate pentru toti, Iar la anul care vine Sa va fie si mai bine. Sa va fie casa, casa, cu bucate noi pe masa, Mos Craciun cu sacul plin, drumu-n viata cat mai lin.

Mosul sa-ti aduca tot ce-ti doresti. Casa sa-ti fie pline de pace si bucurie. Iar Domnul sa-ti dea binecuvantare si abundenta! Craciun fericit si La multi ani!

Sarbatorile cand vin,

Sa va fie cosul plin,

Sa aveti pe saturate,

Casa plina, sanatate,

Punga sa geama de bani,

Mult noroc si La multi ani!

Ganduri bune iti trimit. Fie ca acest Craciun sa-ti aduca binecuvantarile si minunile de care ai nevoie. Sarbatori fericite!

Traieste in culori de Craciun! Fii gazda colindelor care ne readuc sfintenia de alta data…

Un prieten ca tine face Craciunul special. Nimic nu ma face mai frumos acest Craciun decat faptul ca vei fi alaturi de noi. Abia astept sa ne revedem!

Magia sarbatorilor albe sa vina la voi cu multe cantece calde si sa va dea si multi bani, ca doar asa veti avea mai multi ani, ca doar de saracie, frica mi-e si mie, si Mosul sa va iasa in cale, cu la fel de multe parale, iar eu de-l voi intalni de la mine l-oi goni, ca de vine iar sarac, am sa-i vin si eu de hac

Acest Craciun sa-ti aduca zambetul pe buze. Craciun fericit alaturi de familia ta! La multi ani!

Credinta face orice posibil, speranta ne da putere sa continuam, dragostea face ca orice sa fie frumos. De Craciun, va urez sa le aveti pe toate! Craciun Fericit si Sarbatori Fericite!

Acest Craciun sa-ti alunge tristetea si sa-ti stearga lacrimile. Noul an sa-ti aduca bucurii pe masura sufletului tau bun. Craciun fericit!

