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Social· 2 min citire
Cele mai cunoscute atacuri teroriste din România. Clipele care au ținut o țară întreagă cu sufletul la gură
Publicat12 sept. 2026, 16:32
SursăRealitatea PLUS
Omar Hayssam, cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României, a fost eliberat din închisoare cu 9 ani mai devreme, iar acum se află internat la spital, sub paza polițiștilor de la Imigrări. Dar nu este un caz izolat. De-a lungul anilor, în România, au existat mai multe cazuri cutremurătoare în care teroriști periculoși au pus la cale operațiuni halucinante.
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