Leu

Leii sunt primii care intră în această perioadă de forță astrală. Energia Soarelui, guvernatorul lor, se amplifică, iar începând cu 16 octombrie aceștia vor străluci mai mult ca oricând. Tot ceea ce până acum părea blocat sau întârziat începe să se miște rapid în favoarea lor. Leii vor simți că pot cuceri orice provocare, iar în plan profesional, pot apărea oferte importante sau recunoaștere publică.

Din punct de vedere emoțional, această perioadă îi ajută să se reconecteze cu propria valoare și să renunțe la fricile care i-au ținut pe loc. În relații, Leii devin mai maturi și mai sinceri cu propriile nevoi, atrăgând oameni care le oferă stabilitate și respect.

Capricorn

Pentru Capricorni, 16 octombrie marchează începutul unei perioade în care disciplina și ambiția lor dau roade. Saturn le oferă sprijin și stabilitate, iar universul le răsplătește eforturile din ultimul an. Acești nativi intră într-un ciclu de creștere profesională – pot obține o promovare, o colaborare valoroasă sau chiar pot începe o afacere care se va dovedi de succes.

De asemenea, Capricornii învață să își găsească echilibrul între muncă și viața personală. După luni de eforturi și stres, urmează momente de liniște și satisfacție. Este timpul în care pot construi ceva durabil, atât în plan material, cât și emoțional.

Scorpion

Scorpionii trec printr-o transformare profundă. Din 16 octombrie, Pluton, planeta regenerării, le deschide o nouă etapă de viață în care vor lăsa în urmă tot ce nu le mai aduce pace. Se eliberează de oameni și situații care le consumă energia și încep să atragă exact ceea ce merită.

Pe plan sentimental, Scorpionii pot trăi o iubire intensă, cu o conexiune emoțională puternică. În carieră, devin mai curajoși, luând decizii care îi conduc spre succes. Este o perioadă de reînnoire totală – o eră în care acești nativi devin stăpâni pe propriul destin.

Gemeni

Gemenii intră într-o etapă de claritate mentală și idei geniale. Energia lui Mercur le amplifică intuiția și creativitatea, iar din 16 octombrie pot avea parte de o serie de coincidențe norocoase. Este o perioadă ideală pentru începerea unui proiect nou, pentru comunicare, scris, studii sau pentru relansarea profesională.

În plan personal, Gemenii învață să se asculte pe ei înșiși mai mult. Mulți dintre ei vor lua decizii curajoase legate de locuință, carieră sau relație, iar aceste alegeri le vor aduce pe termen lung liniște și fericire.

Pești

Pentru Pești, începutul „erei puterii” aduce o perioadă de vindecare emoțională profundă. După luni în care au simțit că se luptă cu valurile vieții, acum primesc în sfârșit sprijinul de care aveau nevoie. Neptun și Jupiter le oferă inspirație și noroc, iar Peștii reușesc să-și recâștige încrederea și să atragă oameni care îi susțin.

În carieră, se pot bucura de oportunități neașteptate, în special în domenii artistice sau spirituale. Tot ce a fost confuz devine limpede, iar deciziile luate acum le pot schimba complet destinul potrivit sursei.