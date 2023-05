Raul Cristian Petrescu, reprezentantul Ministerului de Finanțe în cadrul Comitetului de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), pare să fie unul dintre cei mai norocoși oameni din lume, întrucât a reușit să câștige sume semnificative și relativ constante prin jocuri de noroc oficiale timp de trei ani la rând.

În trecut, Petrescu a fost coordonator al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF. În 2021, a fost numit de către fostul premier Florin Cîțu pentru a reprezenta Ministerul de Finanțe în cadrul Comitetului de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Acest comitet are o importanță crucială pentru piața jocurilor de noroc și pariurilor, deoarece este organismul responsabil pentru aprobarea echipamentelor utilizate în aceste jocuri, emiterea licențelor pentru companiile care le organizează, inclusiv pariurile, și aprobarea regulamentelor pentru extragerile de tip tombolă și altele asemenea. În plus, Comitetul de Supraveghere are puterea de a ridica sau suspenda licențele unor operatori de pe piață în cazuri punctuale de încălcare a legislației.

„Comitetul de supraveghere al ONJN dispune anularea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și a licențelor clasa a II-a pentru activități conexe, după caz, atunci când se constată că la data acordării acesteia solicitanții au oferit informații incorecte sau inexacte”, se arată, între altele, în Ordonanțăde Urgență 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Trei ani la rând, cel care s-a ocupat de combaterea fraudelor fiscale și acum are în sarcină monitorizarea pieței jocurilor de noroc a menționat în declarațiile de avere câștiguri între 34.000 și 40.000 de euro anual, doar din pariuri sportive, arată Presshub. Concret, în ani 2020, 2021 și 2022, doar din pariuri sportive și doar de la o singură casă de pariuri, Raul Cristian Petrescu a declarat că a încasat în total în jur de 115.000 de euro. Pe ani, câștigurile care figurează în declarațiile de avere ar fi fost de 165.761 de lei, 199.671 de lei și 195.390 de lei.

Sorin Constantinescu, unul dintre cei mai apreciaţi experţi din industria de gambling din România a explicat pentru „Adevărul” de ce câștigurile dobândite de Raul Cristian Petrescu la pariuri nu pot fi reale. „Este o prea mare coincidență ca trei ani la rând să câștigi sume asemănătoare la pariuri, în jur de 30.000 de euro. Mai mult, câștigurile sunt realizate și la aceeași firmă lucru din nou imposibil pentru că de obicei persoanele care au astfel de obiceiuri folosesc mai mulți operatori de pe piață. Repet, 100% nu este o chestie reală, iar acest lucru s-ar putea verifica foarte ușor la operatorul de pariuri pentru că acesta este obligat să țină evidența tuturor câștigurilor pe o perioadă de cinci ani. S-ar putea vedea atunci și pe ce și când a pariat și mai apoi câștigat Raul Cristian Petrescu. Oricum este cert că avem o lacuna a legii. Să mă explic. Conform legii, cei care organizează jocuri de noroc sau pariuri nu au voie să joace. Totuși, interdicția nu există și pentru cei care autorizează și controlează această piață a jocurilor de noroc, respectiv pentru cei din Comitetul de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, adică nici pentru Raul Cristian Petrescu. Sigur, nu este moral, zic eu, dar interzis prin lege nu este”, a precizat Sorin Constantinescu.