Camp Century, cunoscut și sub numele de "orașul de sub gheață", a fost o bază militară construită de Armata SUA în 1959, sub calota glaciară a Groenlandei. Amplasată la aproximativ 1.300 de kilometri de Polul Nord, baza a fost inițial promovată ca un proiect de cercetare polară. Cu toate acestea, realitatea era mult mai complexă: Camp Century ascundea o misiune ultrasecretă numită "Proiectul Viermele de Gheață".