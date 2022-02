Am pășit deja în al treilea an de pandemie coronavirus, timp în care virusul Sars-Cov-2 a evoluat și s-a întărit. Timp de doi ani, am experimentat 5 variante. Potrivit experților în sănătate, însă, ne așteaptă altele, mult mai problematice.

Coronavirusul și variantele sale - Alpha, Beta, Gamma, Delta și Omicron

În ultimii doi ani, am trecut prin nu mai puțin de 5 variante de coronavirus - Alpha, Beta, Gamma, Delta și Omicron. În timp ce primele 4 au fost detectate în 2020 în diferite părți ale lumii, Omicron a fost detactată abia în 2021, în Africa.

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat, explicit, că Omicron nu va fi ultima variantă.

Ce urmează după Omicron. Scenariile care i-au îngrozit pe medici

Într-un articol recent publicat de revista Nature s-a vorbit despre 4 scenarii posbile. Iată cum ar putea evolua, în viitor, virusul.

Scenariul 1

În cel mai optimist caz, dar puțin probabil, pe viitor, tulpina ar urma tiparul rujeolei. Infecția sau vaccinarea oferă protecție pe viață, iar virusul circulă, în principal, pe baza noilor nașteri.

Scenariul 2

Cel mai probabil, virusul Sars-Cov-2 va urma tiparul virusului sincițial respirator (RSV). Acesta determină o infecție respiratorie comună, din păcate extrem de contagioasă. Majoritatea oamenilor se infectează în primii doi ani din viață. RSV este una din principalele cauze de spitalizare a sugarilor, dar majoritatea cazurilor, în copilărie, sunt ușoare.

Scenariul 3

Coronavirusul ar putea urma tiparul gripei de tip A, virus care provoacă epidemii de gripă anual, în întreaga lume. Din cauza răspândirii rapide, e posibil ca noi și noi variante să "fenteze" imunitatea dobândită în urma infectării cu tulpinile anterioare. Rezultatul: epidemii sezoniere propulsate, în mare parte, de răspândirea în rândul persoanelor adulte care pot dezvolta simptome severe. Vaccinurile împotriva gripei reduc, din fericire, severitate bolii.

Scenariul 4

Dacă Sars-Cov-2 evoluează și atacă sistemul imunitar mai rău, este posibil să se dezvolte pe tiparul gripei de tip B. Spre deosebire de A, acest tip de gripă apare, în principal, în rândul copiilor, având un sistem imunitar mai slab decât adulții.

Săptămâna trecută, un oficial din cadrul OMS a subliniat că următoarea variantă de îngrijorare va fi mai slabă, adică va fi mai transmisibilă deoarece va trebui să depășească ceea ce circulă în prezent.

Cu toate acestea, marea întrebare este dacă variantele viitoare vor fi mai mult sau mai puțin severe. Nu există nicio garanție că următoarea variantă va fi mai blândă decât anterioara, deși se formează teorii în jurul acestei teze.

Următoarea variantă Covid ar putea fi mult mai rezistentă la vaccinuri, a adăugat oficialul.