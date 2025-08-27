Cum trebuie să pregătești grădina în luna septembrie

Adună frunzele moarte și lasă-le să se usuce bine la soare, într-o zonă protejată din grădină; este bine să le întorci din când în când cu furcoiul; frunzele sănătoase de copaci și pomi se pot păstra pentru a proteja straturile cu bulbi și flori peste iarnă;

– se taie ramurile bolnave, rupte, atacate de ciuperci de la pomii fructiferi, trandafiri și arbuști decorativi; crengile pot fi mărunțite cu un tocător special pentru a folosi materialul lemnos la alte lucrări în grădină;

se tunde gardul viu și se curăță de uscături;

– se îndepărtează buruienile, se taie trifoiul sau gazonul, iar resturile vegetale se pun în compost;

– se îndepărtează florile anuale uscate și se sapă straturile de flori pentru a face solul afânat și permeabil pentru viitoarele culturi;

– se taie butași de la plantele care pot fi puse la înrădăcinat peste iarnă precum butașii de trandafiri, lavanda, coacăzele, zmeura sau murele.

Cum să refolosești resturile vegetale

Păstrează frunzele curate de la pomi sau copaci și lasă-le să se usuce în mod natural la soare. Le vei folosi în noiembrie, amestecate sau nu cu paie, să acoperi plantele sensibile peste iarnă.

Crăcile groase se usucă și se păstrează pentru grătar, la vara viitoare, iar crengile mai subțiri, dar curate, se toacă mărunt și se pun în compost.

Tot în compost se pun toate resturile vegetale de la flori, legume, trifoi sau gazon, fără buruieni, fără crengi cu spini sau plante mucegăite. Este foarte important să nu pui buruieni în compost, dacă acestea au dezvoltat deja semințe, pentru că le vei ajuta să se înmulțească în grădina ta oriunde vei pune compost anul viitor.

Pregătește straturile de flori și de legume

Curăță bine toate florile și legumele sau verdețurile aromatice care se usucă.

Sapă bine straturile unde au fost plantate, apoi presară frunze uscate și un strat generos de compost sau de gunoi de grajd. Poți adăuga și fertilizatori de toamnă special concepuți. Apoi sapă dinnou și acoperă pământul cu mulch de paie, mai ales dacă ai flori perene sau trandafiri în zona respectivă.

Astfel, straturile tale vor fi afânate și îmbogățite cu o gamă largă de substanțe nutritive care se vor dizolva treptat în sol și care te vor ajuta să te bucuri de flori și legume bogate anul viitor.

Luna septembrie este luna ideală să plantezi bulbii de toamnă. Lucrările de plantare pot începe devreme în septembrie, în zonele mai reci de deal și munte, sau în a doua jumătate a lunii, în zonele mai calde din câmpie.

Toamna se pot planta bulbi de flori de primăvară precum ghiocei, muscarii, crocuși, lalele, narcise, zambile. Alege cu grijă locurile în care plantezi bulbii și marchează cu etichete. Astfel, nu riști să le tai la primăvară, când vrei să sapi pământul pentru alte răsaduri sau semințe de flori de vară.

Tot toamna este ideală pentru a planta florile iubitoare de frig, florile care înfloresc încă din luna februarie așa cum este helleborus sau spânz, erika, ghiocei și anemone de iarnă. Plantează de cu toamna și iasomia de iarnă, un arbust decorativ rezistent la frig, care începe să înflorească spre finalul lunii ianuarie, dacă este vremea blândă.

sursa: Libertatea.