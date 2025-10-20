In primul rand, daca o sa prepari dulceata insa sari peste procesul de conservare si o sa o pastrezi la frigider, aceasta ar trebui consumata timp de 10 zile, dupa care nu o sa mai fie buna. Totodata, daca o sa o pui la congelator, o sa o poti pastra timp de 3 luni fara probleme.

In cazul borcanelor cu dulceata care au fost conservate, lucrurile stau altfel deoarece acestea pot fi consumate timp de un an fara probleme. Totusi, daca o sa treaca mai mult este posibil ca gustul sa se schimbe sau sa se strice, asa ca mare atentie.

Este foarte importanta si temperatura la care tii borcanele, asa ca pentru ca acestea sa reziste pentru cat mai mult timp temperatura din incaperea respectiva sa fie cuprinsa intre 10 si 20 de grade Celsius. Asadar, un beci sau o pivnita este locul ideal.

Nu tine borcanele cu dulceata langa o sursa de caldura precum un cuptor sau langa niste tevi pe unde trece apa calda deoarece acestea se pot strica in doar cateva saptamani sau in cateva luni. De asemenea, borcanele trebuie ferite de lumina soarelui, chiar si cea indirecta.

Pentru ca dulceata sa reziste pentru cat mai mult timp, trebuie sa te asiguri ca borcanele sa fie foarte bine spalate inainte de a le umple cu dulceata, la fel si capacele. Dupa aceea, ar fi bine sa le fierbi timp de 20 de minute pentru a fi sterilizate, scrie cumsa.ro.