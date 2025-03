Oare ce poti face atunci cand esti racit? Au fost intrebati 10 experti, de la internisti la imunologi, iar raspunsurile lor au fost aproape identice.

O hidratare buna este mai eficienta in revenirea dupa o raceala decat inghititul de zinc, consumul de supa de pui, punerea in functiune a umidificatorului ori apelarea la un spray nazal pe baza de apa salina.

Asadar, imediat ce simti ca te paste o raceala, incepe sa bei apa – consuma un pahar la fiecare 1-2 ore.

Motivul pentru care trebuie sa bei atata apa

Este nevoie sa stai hidratat mai ales cand esti racit intrucat corpul trebuie sa produca mucus pentru a elimina virusul si nu poate face asta daca nu primeste un supliment de fluide. Aparatul respirator este captusit de mucus si cili – care imping mucusul din plamani care gura pentru a fi eliminat. Virusii si infectiile se afla in mucus pe care il curati prin sistemul digestiv, sustine Vincent Racaniello profesor in microbiologie si imunologie la Universitatea Columbia, care a studiat in laborator raceala obisnuita, scrie Sfatul Parintilor.

Consumul continuu de lichide ajuta la mentinerea mucusului in miscare. Asa nu inseamna ca ar trebui bei peste 4 litri de apa in timpul zilei. Respecta urmatoarea regula: consuma suficicente lichide astfel incat urina sa aiba o culoare galben deschis.