1. Stai în picioare și evită îndoirea stomacului
Să nu te culci după ce ai mâncat, deoarece atunci când te întinzi, sucurile gastrice au un nivel mai ridicat și pot crește senzația de greață și disconfort general, mai ales dacă ai un reflux de acid.
Îndoirea stomacului poate agrava, de asemenea, senzația de greață, deoarece se comprimă zonă problematică. Încearcă să te relaxezi, să ții partea superioară a corpului ridicată și să te miști cât mai puțin, scrie Elle.ro
2. Deschide o fereastră sau stai în fața unui ventilator
Există un motiv pentru care oamenii care au rău de mașină stau cu capul pe geam. Aerul proaspăt ameliorează simptomele greței în cazul multor persoane, deși încă nu se știe sigur de ce. S-ar putea să fie vorba despre îndepărtarea mirosurilor neplăcute sau despre faptul că te ajută să te concentrezi la altceva.
Încearcă să stai în fața unui ventilator sau geam la primul semn de greață, în special dacă ți-e cald.
3. Aplică o compresă rece
O compresă rece plasată pe ceafă te poate ajuta să ameliorezi greața. Atunci când îți este greață, temperatura corpului tău este probabil să crească. Iar atunci când pui o compresă rece pe ceafă pentru câteva minute, îți ajuți temperatura corpului să scadă.
4. Aplică presiune
Aceasta este o alternativă medicală prin care poți să aplici presiune pe părți specifice ale corpului, pentru a ameliora simptomele. Punctul de presiune pentru greață este interiorul încheieturii, între două tendoane mari.
Pentru a ameliora greața, aplică presiune în acest punct într-o mișcare circulară, pentru câteva minute.
5. Bea un ceai de mușețel
Ceaiul de mușețel este un remediu popular pentru greață. Are un efect sedativ, care te poate ajuta să dormi atunci când îți este greață. De asemenea, îți poate ameliora anxietatea. Atunci când îți este rău, fă-ți o cană de ceai cu mușețel și așteaptă să-și facă efectul, conform sursei precizate.