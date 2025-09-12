Există un motiv pentru care oamenii care au rău de mașină stau cu capul pe geam. Aerul proaspăt ameliorează simptomele greței în cazul multor persoane, deși încă nu se știe sigur de ce. S-ar putea să fie vorba despre îndepărtarea mirosurilor neplăcute sau despre faptul că te ajută să te concentrezi la altceva.

Încearcă să stai în fața unui ventilator sau geam la primul semn de greață, în special dacă ți-e cald.

3. Aplică o compresă rece

O compresă rece plasată pe ceafă te poate ajuta să ameliorezi greața. Atunci când îți este greață, temperatura corpului tău este probabil să crească. Iar atunci când pui o compresă rece pe ceafă pentru câteva minute, îți ajuți temperatura corpului să scadă.

4. Aplică presiune

Aceasta este o alternativă medicală prin care poți să aplici presiune pe părți specifice ale corpului, pentru a ameliora simptomele. Punctul de presiune pentru greață este interiorul încheieturii, între două tendoane mari.