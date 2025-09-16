Potrivit unui studiu epidemiologic, 46% în populația generală, cu o frecvență mai mare la persoanele în vârstă și la cele supraponderale, în special în zonele unde pielea stă în contact constant cu alte suprafețe cutanate.

Papiloamele sunt mici excrescențe benigne, de culoarea pielii sau ușor maronii, care apar frecvent în zonele de frecare, precum gât, axile sau pliuri cutanate. Originile lor pot fi multiple: infecția cu virusul HPV (Human Papilloma Virus), predispoziția genetică, dezechilibre hormonale sau rezistența la insulină întâlnită la pacienții cu diabet de tip 2.

Deși în marea majoritate a cazurilor sunt inofensive, papiloamele pot fi confundate cu alte leziuni, inclusiv cu forme incipiente de cancer de piele. Din acest motiv, consultul dermatologic este esențial, pentru a exclude orice risc și pentru a stabili un tratament sigur și eficient.

Papiloamele nu au potențial canceros, însă pot crea probleme atunci când sunt traumatizate repetat, rupte accidental sau frecate de haine ori bijuterii. Aceste situații pot duce la inflamații, sângerări și infecții. În plus, există riscul ca un pacient să creadă că are un simplu papilom, dar în realitate să fie vorba despre o altă afecțiune cutanată, inclusiv malignă.

„Papiloamele cutanate se dezvoltă lent, adesea de la vârsta adultă. Tratate la timp, le împiedicăm să crească sau să se răspândească. În plus, putem exclude suspiciuni serioase, precum cancerul de piele, de aceea vizita la medicul dermatolog este foarte importantă”, declară dr Maria Andrei, medic specialist dermatolog.

Tratamentul papiloamelor a evoluat mult în ultimii ani, iar metodele moderne permit îndepărtarea lor într-un mod sigur și rapid. Una dintre cele mai utilizate proceduri este cauterizarea, care folosește un curent de înaltă frecvență pentru a distruge cu precizie excrescența. Intervenția se face sub anestezie locală, este aproape nedureroasă, iar zona se vindecă repede, cu un risc scăzut de cicatrici.

O altă tehnică este crioterapia, ce presupune înghețarea papilomului cu azot lichid; în câteva zile acesta se necrozează și cade, lăsând pielea să se regenereze natural. Pentru leziunile mai mari sau atunci când există suspiciunea că ar putea fi confundate cu alte afecțiuni, se recomandă excizia chirurgicală. Această metodă permite atât eliminarea completă a formațiunii, cât și trimiterea ei pentru analiză histopatologică, esențială pentru a exclude riscul unei leziuni maligne.

Îndepărtarea papiloamelor acasă, prin smulgere, tăiere sau aplicarea de substanțe improvizate, poate provoca sângerări, infecții sau cicatrici inestetice.

„Nu este recomandat să îndepărtați singuri papiloamele. În afară de riscul de infecție, există posibilitatea ca leziunea să nu fie un simplu papilom, ci un cancer de piele în stadiu incipient. Doar dermatologul poate face diferența și poate decide tratamentul potrivit”, avertizează dr Maria Andrei, medic specialist dermatolog.

Consultul dermatologic rămâne cel mai sigur pentru un diagnostic corect și pentru alegerea metodei moderne de tratament, potrivit sursei.