De ce apar negii

Negii sau verucile sunt niste excrescente ale pielii, necanceroase, care apar atunci cand un virus infecteaza straturile superficiale ale epidermului.

Virusul care cauzeaza verucile se numeste virusul papiloma uman (Human Papilloma Virus). Infectia cu HPV este mult mai probabila atunci cand exista leziuni ale pielii, de exemplu taieturi.

Din pacate, acest virus care cauzeaza aparitia verucilor este foarte contagios, astfel negii se pot transmite si prin contact direct.

Verucile sunt tari la atingere, insa pot fi plate si moi. Acestea sunt de culoarea pielii, dar pot fi si inchise la culoare, maro sau chiar gri-negre. Dupa acnee, verucile sau negii sunt cea mai frecventa suferinta dermatologica, scrie sfatulmedicului.ro.

Copiii sunt mai predispuși la aparitia verucilor, deoarece sistemul lor imunitar nu este complet dezvoltat, insa acest lucru nu inseamna ca verucile nu apar si la alte varste.

Trebuie specificat ca negii nu sunt bataturi, desi seamana cu acestea, ci sunt leziuni care au un continut solid si care pot fi simtite la palpare. Negii pot sa apara pe maini, degete, dar si pe talpa, pe cap, gat sau pe genunchi.

De asemenea, trebuie spus ca, desi negii sunt practic infectii ale pielii cu HPV (Human Papilloma Virus), virusul care favorizeaza cancerul de col uterin, verucile nu se transforma in cancer.

erucile sunt provocate de virusul papiloma uman (HPV), ce patrunde in piele printr-o taietura sau zgarietura si provoaca o multiplicare rapida a celulelor. Concret, un neg apare in momentul in care virusul HPV infecteaza straturile superioare ale pielii si cauzeaza cresterea rapida a celulelor.

Virusul se poate raspandi de la o veruca existenta si in alte parti ale corpului, provocand aparitia mai multor astfel de negi.

De cele mai multe ori, verucile dispar fara tratament, mai ales in cazul copiilor. La adulti insa acestea nu dispar atat de usor si uneori este necesar un tratament, care va fi urmat numai la recomandarea medicului dermatolog, scrie aceeași sursă.