Codul Rutier este clar: transportul obiectelor al căror volum sau dimensiuni depășesc gabaritul mașinii este permis în condiții stricte, care trebuie respectate pentru siguranța tuturor participanților în trafic.

Ce prevede legea pentru transportul obiectelor mari?

Conform Articolului 148, alineatul 5 din Codul Rutier 2025, „se interzice conducătorului de autovehicul […] să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia”.

Astfel, dacă poți așeza în totalitate bunul voluminos în interiorul mașinii, fără ca acesta să depășească marginile vehiculului, poți circula fără probleme. În schimb, când obiectul iese în afara mașinii, regulile devin mult mai riguroase.

Obligativitatea semnalizării și poziționarea corectă

Pentru a evita accidentele, mașina cu încărcătură ce depășește masa sau gabaritul normal trebuie să fie dotată cu o serie de echipamente speciale. Printre acestea se numără:

Plăcuță fluorescent-reflectorizantă, cu fundal alb și chenar roșu, montată pe partea stângă față a vehiculului

marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încărcăturii, cât mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternanțe albe și roșii, descendente către exterior, dacă lățimea autovehiculului depășește 2,5 m;

unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasă de culoare galbenă, montate astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibilă din față, din spate și din ambele părți laterale, precum și dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbenă montate pe părțile laterale la distanță de 1,5 m între ele;

lumini montate pe părțile laterale ale încărcăturii ori vehiculului care depășește lățimea de 2,5 m, care trebuie să funcționeze concomitent cu luminile de poziție, precum și un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.

Fixarea sigură a încărcăturii pe autovehicul

O altă condiție impusă de Cod este securizarea corespunzătoare a obiectelor transportate. Bunurile trebuie fixate astfel încât:

Să nu pună în pericol participanții la trafic și să nu cauzeze daune proprietății publice sau private

Să nu blocheze vizibilitatea șoferului sau să pericliteze stabilitatea mașinii

Să nu fie târâte pe șosea, să nu cadă și să nu se scurgă pe drum

să nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fără motor, semnalele făcute cu brațele de conducătorul acestora;

Să nu genereze zgomot, praf sau mirosuri neplăcute care să deranjeze sau să sperie participanții la trafic și animalele

când încărcătura constă în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixată pentru a nu se deplasa în timpul transportului și a nu depăși gabaritul vehiculului.

Care sunt amenzile prevăzute în Codul Rutier 2025?

Conducătorii auto care nu respectă reglementările legale privind transportul bunurilor voluminoase riscă sancțiuni cuprinse între 6 și 8 puncte amendă. Acestea se traduc în valori cuprinse între 1.215 și 1.620 de lei.

Mai mult, polițistul rutier are dreptul să dispună imobilizarea vehiculului dacă consideră că încărcătura poate pune în pericol restul participanților la trafic. Aceasta înseamnă că șoferul va trebui să descarce bunul respectiv înainte de a putea continua deplasarea.

Concluzii practice pentru cei care transportă obiecte mari

Dacă te afli în situația de a transporta pe mașina personală obiecte ce depășesc gabaritul autoturismului, respectă cu strictețe aceste reguli pentru a evita amenzile și riscul unor incidente rutiere. Semnalizarea vizibilă, fixarea perfectă a încărcăturii și evitarea obstacolelor legale sunt cheia pentru un transport în siguranță.

