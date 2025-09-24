„Suntem în comunicare cu autoritățile din Emirate pentru a confirma măsurile dispuse. Această procedură are un regim de confidențialitate menit să asigure succesul demersurilor făcute de statul român. Dar pot să vă spun că statul român a făcut și face absolut tot ceea ce este necesar pentru ca baza documentară, procedurală și orice este nevoie să fie la dispoziție autorităților din Emirate”, a declarat Marinescu, în cadrul unui interviu tv.

Oficialul român a adăugat că în momentul de faţă nu există un tratat de cooperare judiciară între România şi Emiratele Unite, dar autorităţile române fac absolut tot ce depinde de ele ca această procedură să se desfăşoare cât mai repede.

Horațiu Potra, mesaj de ultimă oră: ce spune despre dosarul de instigare la violențe

Rolul Interpol în localizarea lui Potra

Întrebat despre locul exact în care a fost prins Potra, ministrul a subliniat că acest aspect ține de Interpol. „Ministerul Justiției gestionează componenta juridică a cooperării, responsabilitatea localizării persoanei revine Interpol. Aceste informații pot fi oferite din această direcție”, a explicat Radu Marinescu.

El a precizat că autoritățile române colaborează îndeaproape cu cele din Emirate pentru confirmarea măsurilor luate. „Sunt trei persoane vizate de mandatul de arestare. Lucrăm cu autoritățile de acolo pentru a confirma privarea de libertate a celor trei. În momentul de față, demersurile noastre sunt pentru confirmarea măsurii preventive asupra celor trei. O informare definitivă va fi făcută după ce aceste proceduri de confirmare vor fi finalizate”, a adăugat ministrul.

Discuții pentru extrădare

Potrivit autorităților române, Horațiu Potra a fost reținut încă din weekend la solicitarea statului român. În prezent, există negocieri între România și Emiratele Arabe Unite privind extrădarea acestuia.

Poziția Procurorului General

Procurorul general Alex Florența a fost întrebat recent dacă știe unde se află Horațiu Potra și dacă acesta va fi adus vreodată în țară. „Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact pentru a se putea solicita statului respectiv unde se află extradarea în România în baza mandatului internațional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă mai pot spune în schimb că există date certe care au rezultat din anchetă că în acest moment Horațiu Potra încearcă să-și obțină, face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținere de azil”, a afirmat Alex Florența.

Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Se cere extrădarea - SURSE